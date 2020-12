Fußball: Kaans Ex-Trainer steht in Bonn unter Druck

Für den langjährigen Erfolgstrainer des 1. FC Kaan-Marienborn , Thorsten Nehrbauer , wird die Luft beim West-Regionalligisten Bonner SC dünner. Die Rheinländer kassierten mit dem 1:3 beim VfB Homberg ihre dritte Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt und sind auf einen Abstiegsplatz gerutscht. „Ich werde mich in dieser Woche mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter Mario Neunaber zusammensetzen“, verriet Sportvorstand Stefan Krämer . Einen Schnellschuss, was den Job Nehrbauers betrifft, schloss Krämer aus. „Ich bleibe Trainer, solange mich der Vorstand lässt“, sagte Nehrbauer und kündige an: „Ich werde die Jungs in die Verantwortung nehmen. Das wird eine lange und harte Trainingswoche.“ Am Samstag spielt Bonn mit dem Wuppertaler SV erneut gegen einen gefährdeten Gegner. Der Ex-Profi stieg zwischen 2014 bis 2019 als Trainer mit dem 1. FC Kaan-Marienborn mehrfach auf. Höhepunkt war in der Saison 2017/2018 der Sprung in die Regionalliga West.

Fußball-Oberligist TuS Haltern , Gegner des 1. FC Kaan-Marienborn, TuS Erndtebrück und der Sportfreunde Siegen , hat einen neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Zum 1. Dezember 2020 stößt Tim Eibold (35) als Leiter Senioren zum TuS und füllt damit die vakante Position, die durch den Rollenwechsel von Sascha Kopschina entstanden war. Eibold war zuletzt als Sportlicher Leiter u.a. bei Westfalia Herne und dem SV Sodingen tätig.

Der ASC 09 Dortmund nutzt die aktuelle Zwangspause, um sich für die Zukunft aufzustellen. Der Oberligist gab bekannt, dass er für die Serie 2021/2022 bereits zwölf Spieler unter Vertrag hat. Die sportliche Leitung hat die Verträge mit Jan-Patrick Friedrich , Florian Rausch , Michael-Marvin West , Julian Schaffer , Julian Horstmann , Marcel Münzel , Jan Stuhldreier und Maximilian Podehl vorzeitig verlängert. Kontrakte über die Saison hinaus besitzen Tim Kallenbach , Kevin Brümmer , Jan Held und Mike Schäfer .

Der TuS Langenholthausen , gemeinsam mit dem TSV Weißtal in der Fußball-Landesliga 2 zu Hause, hat die Zusammenarbeit mit Trainer Uli Mayer über den Sommer hinaus verlängert. Seit sechs Jahren steht der 52-Jährige auf der Kommandobrücke am Düsterloh. Er formte aus einem abstiegsbedrohten Bezirksligisten einen schlagkräftigen Landesligisten.