Fußball: Jugendtrainer legt sein Amt nieder

„Wir waren dann schon etwas überrascht“, so das für die Jugend zuständige Vorstandsmitglied der Sportfreunde Siegen, Karl-Georg „Kalli“ Hermann. Der sofortige Rücktritt von U19-Trainer Dirk Spornhauer nach viereinhalbjähriger Arbeit im Leimbachtal bringe den Verein nun in die Bredouille. Denn ein Nachfolger auf dem Posten des amtierenden Westfalenmeisters in der zweithöchsten Spielklasse, der Westfalenliga, benötigt den Elite-Zusatz der B-Lizenz. Und über den verfügt in der Nachwuchs-Abteilung nur noch Lirian Geguri, der Coach der U16, der die Mannschaft in der B-Junioren-Landesliga betreut.

Dirk Spornhauer hatte seinen Trainervertrag bei den Sportfreunden erst zu Beginn dieses Jahres verlängert. „Und jetzt, nach gerade mal sechs Wochen in der neuen Spielzeit einen Trainer aus einer anderen Mannschaft zum Übungsleiter der U19 umzufunktionieren, ist eigentlich nicht Sinn der Sache“, so Hermann. Und einen neuen Coach während der laufenden Spielzeit zu finden, sei schwierig.

Der Kirchener Dirk Spornhauer hatte aus privaten Gründen seinen Posten mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Es soll aber schon nach dem freiwilligen Siegener Verzicht auf einen Bundesliga-Aufstieg nach dem errungenen Westfalentitel in der Abbruchsaison 2019/20 im Verhältnis des Trainers zum Verein gegrummelt haben. Auch die Nicht-Berücksichtigung als Interims-Coach der ersten Mannschaft nach der Beurlaubung von Dominik Dapprich in der vergangenen Oberliga-Saison soll Dirk Spornhauer verärgert haben. Damals hatten die Siegener das Gespann Marco Beier/Frank Dalwigk als Übergangslösung der ersten Mannschaft eingesetzt.

Den Rückzug jetzt nach nur fünf Spielen bis zur Saison-Unterbrechung begründete Dirk Spornhauer mit dem Familienzuwachs. Seine Ehefrau und er haben einen einjährigen Jungen adoptiert.