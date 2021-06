Fußball: Es braucht mehr Schiedsrichter!

Siegen-Wittgenstein. Wenn die neue Saison beginnt, wird es einen noch größeren Mangel an Schiedsrichtern geben. Es muss ein Umdenken stattfinden, meint Lutz Großmann.

Ende August geht es wieder in die Vollen, wird auf den heimischen Fußballplätzen an jedem Wochenende gekickt, gebolzt, gepasst, getreten, gejubelt und getrauert. Die Saison 2021/2022 wird deshalb – so es Corona zulässt – endlich wieder eine halbwegs normale Spielzeit. Fußballherz, was willst Du mehr?

Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Es braucht mehr Schiedsrichter! Die Zahl der Referees im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein ist, allen Aufstiegen einzelner Guter zum Trotz, seit Jahren rückläufig. Dieser schleichende Prozess gefährdet mittelfristig einen Teil des Spielbetriebs, doch dieses Szenario scheint in die Köpfe derjenigen, die diesen Spielbetrieb gerne für ihr Hobby nutzen, immer noch nicht vorgedrungen zu sein.

Wenn der Kreisschiedsrichter-Ausschuss beklagt, dass die Eigeninitiative eines Vereins, Interessenten aus seiner Klientel für einen Schiedsrichter-Anwärterlehrgang zu melden, die Ausnahme geworden ist, dann stimmt das bedenklich und traurig zugleich. Der Teufel steckt indes im Detail: Ist es für die Vereine nach wie vor lukrativer, Strafgelder für das Unterschreiten des Schiri-Solls zu zahlen anstatt die Kosten für die Versorgung ihrer Referees aufzubringen, stimmt das System nicht. Es wird Zeit, dass sich das ändert.