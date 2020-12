Fußball: Ehemaliger Kaan-Trainer in Bonn entlassen

Bonn. Das ging aber schnell: Am Dienstag ist für den Ex-Trainer des 1. FC Kaan-Marienborn, Thorsten Nehrbauer, in Bonn der Schlusspfiff ertönt.

Für den langjährigen Erfolgstrainer des 1. FC Kaan-Marienborn , Thorsten Nehrbauer , ist die Luft beim West-Regionalligisten Bonner SC zu dünn geworden. Nach der 1:3-Niederlage beim VfB Homberg und dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz haben die Rheinländer am Dienstag die Reißleine gezogen und Nehrbauer entlassen.

Dabei hatte Sportvorstand Stefan Krämer einen Schnellschuss, was den Job Nehrbauers betrifft, noch am Montag ausgeschlossen und Nehrbauer betont. „Ich bleibe Trainer, solange mich der Vorstand lässt. Er wollte die Jungs in die Verantwortung nehmen und kündigte eine lange und harte Trainingswoche an. Der Vereinsvorstand reagierte aber auf die anhaltende Negativserie. Von den vergangenen neun Spielen hat der BSC nur eins gewonnen. Interimsweise werden U19-Trainer Lino Sanchez und Co-Trainer Gordon Addai die Mannschaft auf das wichtige Spiel gegen den Wuppertaler SV vorbereiten.

Ex-Profi Nehrbauer stieg zwischen 2014 bis 2019 als Trainer mit dem 1. FC Kaan-Marienborn mehrfach auf. Höhepunkt war in der Saison 2017/2018 der Sprung in die Regionalliga West.