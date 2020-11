Für die Patienten: Sunny Fiecker lässt Jugend-DM sausen

Sunny Fiecker von der KTV Obere Lahn beim Drittliga-Wettkampf in Oberhausen am Barren.

Bad Laasphe. Sunny Fiecker von der KTV Obere Lahn ist für die Deutschen Jugendmeisterschaften im Turnen qualifiziert, entscheidet sich aber für einen Verzicht.

Der Bad Laaspher Kunstturner Sunny Fiecker hat sich zu einem Nichtantritt bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Kunstturnen entschieden. Für die Titelkämpfe, die in Schwäbisch-Gmünd an diesem Wochenendende stattfinden, war der Athlet der KTV Obere Lahn in der Altersklasse 17/18 qualifiziert. Fiecker absolviert bei der Lebenshilfe eine Ausbildung zum Sozialassistent und will mit Rücksicht auf die dortigen Patienten keine Corona-Infektion bei den Titelkämpfen riskieren.