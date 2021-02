Pass in die Gasse #262 Fünf Mal zurück in die Zukunft

Die Vereins-Rückkehr ist derzeit Trend in Wittgenstein. Gerade jetzt seien die Wechsel von fünf Spielern nachvollziehbar, meint unser Kolumnist.

Die Rückkehr ist derzeit Trend im Wittgensteiner Fußball. Besonders im Fokus ist dabei der SV Feudingen: Sascha Schwarz, Sam Müller, Alexander Krowarz und Jonas Wetter werden das Tannenwaldstadion verlassen. Auch Tim Strack, noch für den FV Breidenbach am Ball, wird zu seinem Heimatverein SG Laasphe/Niederlaasphe zurückkehren.

Die sportlichen Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur, weshalb die Wechsel in keine gemeinsame Schublade gehören. Während Strack zum Beispiel von der Verbandsliga Hessen herabsteigt, zieht es Wetter (Birkelbach, Bezirksliga), Krowarz und Schwarz (Landesliga, Bad Berleburg) zurück in höhere Ligen. Auch Bequemlichkeit kann nicht der gemeinsame Nenner sein. Schwarz zum Beispiel ist in Feudingen wohnhaft und mit seinem Fliesenleger-Betrieb dort verankert. Die Kilometer bis zu seinem neuen, alten Sportplatz am Berleburger Stöppel bedeuten also Zeit und Aufwand. Zudem ist das Fußballalter der Fünf zwischen 25 und 31 zu weit auseinander, um darin ein Muster auszumachen.

Was sie alle jedoch verbindet ist, dass sie in ihren letzten Vereinen einen bestimmten Fußabdruck hinterließen. Es sind gemachte Nester, jeder der Fünf hat seine Qualitäten im alten Club bereits unter Beweis gestellt. Und vielleicht wollen sie ja genau das: einen Wechsel ohne größeres Risiko und mit geringen Widerständen. Und gerade bei dem Gedanken an eine Zeit nach Corona, kann ihnen das niemand verübeln. Alte Automatismen, ein bisschen zurück in die Zukunft. Derzeit keine so schlechte Vorstellung.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.