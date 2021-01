Früher Strujic-Treffer reicht Steinbachern zum 1:0-Erfolg

Sasa Strujic, hier rechts im Bild, erzielte im Anschluss an eine Bisanovic-Ecke schon nach zwei Minuten das Tor des Abends in Stadtallendorf.

Wenig glanzvoll stürmte der TSV Steinbach Haiger am Mittwochabend durch ein 1:0 bei Schlusslicht Stadtallendorf an die Tabellenspitze.

Der TSV Steinbach biegt als Tabellenführer in die Schlussrunden dieser Hinserie der Fußball-Regionalliga Südwest ein. Durch ein frühes Tor des linken Außenverteidigers Sasa Strujic gewannen die Steinbacher das Hessen-Derby bei Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf mit 1:0. Schon nach zwei Minuten dieser Partie auf dem Kunstrasenplatz des Stadtallendorfer Herrenwaldstadions hatte das Endergebnis Bestand.

Der bisherige Spitzenreiter FSV Frankfurt hatte sich bereits am Dienstag torlos vom Bahlinger SC getrennt und damit den Mannen von Steinbach-Trainer Adrian Alipour die Vorlage für den Sprung auf die Spitzenposition gegeben. Die Frankfurter weisen bei Punktgleichheit (je 36) und einem mehr ausgetragenen Spiel die schlechtere Tordifferenz auf. Jetzt fiebert natürlich alles hin auf das Top-Duell am 30. Januar zwischen FSV und TSV am Bornheimer Hang in Frankfurt.

Tim Paterok hält Elfmeter

Mit Ruhm bekleckert haben sich die Steinbacher an diesem Mittwochabend beim abgeschlagenen Schlusslicht beileibe nicht. Am Ende waren sich die Beobachter einig, dass der Sieg recht glücklich ausgefallen und letztlich Torhüter Tim Paterok zu verdanken ist. Der tauchte in der 68. Minute in die aus seiner Sicht linke Ecke und parierte den Foulelfmeter von Stadtallendorfs Top-Torjäger Angelo Williams. Kapitän Benjamin Kirchhoff hatte Lauren Vogt zu Falle gebracht und sah die Gelbe Karte dafür. Paterok war auch bei zwei, drei weiteren Versuchen der Gastgeber aus der Distanz auf dem Posten.

Es war insgesamt eine Partie bei nasskalten Temperaturen mit nur wenigen Höhepunkten. Kampfstarke Gastgeber um den früheren Steinbacher und Siegener Innenverteidiger Christopher Schadeberg, der nach der Pause leicht angeschlagen in der Kabine blieb, hatten durchaus also ihre Möglichkeiten, um den achten Zähler dieser Spielzeit auf ihr dünnes Konto zu bringen.

Ereignisarme Partie

Die Gäste verwalteten eher den frühen Vorsprung, der der ersten Standardsituation der Partie entsprang, als dass sie auf einen Ausbau des Resultats aus waren. Gut, dass Verteidiger Leon Heinze nach 24 Minuten noch sein Bein in den Schuss des Stadtallendorfers Lauren Vogt bringen konnte, sonst wäre hier der Ausgleich fällig gewesen.

Auch im zweiten Durchgang tat sich nicht viel. Der Steinbacher Defensive fiel es bei nachlassendem Elan der Stadtallendorfer nicht mehr schwer, Gefahr von ihrem Tor fernzuhalten, so dass die Führung auch über die fünfminütige Nachspielzeit behauptet wurde. Fazit: Mund abputzen, die Punkte mitnehmen und das Tabellenbild genießen.

"Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein", so Trainer Alipour nach der Partie. "Wir hatten uns viel vorgenommen, waren früh in Führung gegangen, danach haben wir uns zu viele Ballverluste erlaubt." Sasa Strujic, nach zwei Minuten Schütze des Goldenen Tores, sprach seinem Keeper Tim Paterok seinen Dank für den gehaltenen Elfmeter aus. "Aber dafür ist er ja auch da", lächelte er. Mit der Partie insgesamt aber konnte auch der nicht zufrieden sein: "Wir müssen den Gegner eigfentlich beherrschen, lassen aber wegen der vielen Ballverluste zu viel zu,"

TSV Steinbach Haiger: Paterok - Heinze, Kirchhoff, Mihaljevic, Strujic - März, Bisanovic (87. Kamm Al-Azzawe) - Marquet, Stock (79. Bender), Ilhan (61. Lahn) - Bytyqi. - Tor: 0:1 Strujic (2.).