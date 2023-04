In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #372 Freier Fall am Stöppel endet im Abstiegskampf

Nur noch sechs Punkte trennen den VfL Bad Berleburg von den Abstiegsrängen. Unser Kolumnist nennt Gründe und warnt mit einem Fußballspruch.

Es gibt so Teams, die frühzeitig die Saison abhaken. Irgendwo im Niemandsland der Tabelle versackt, muss man das irgendwie und leider quälend zu Ende bringen. Genau das traf wochenlang auf den VfL Bad Berleburg zu, doch nach der 1:2-Heimpleite gegen TuRa Freienohl hat man das Niemandsland verlassen und selbstverschuldet den Weg Richtung Mordor eingeschlagen. Sechs Punkte sind es nur noch bis zu den Abstiegsrängen, gegen den ebenfalls in der Klemme steckenden FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen sollte nun unbedingt ein Sieg her, geht es in den Folgespielen schließlich gegen den Erst- und Drittplatzierten.

In 2023, das mit einem 3:1-Sieg gegen die SG Winterberg-Züschen viel für den restlichen Verlauf versprach, befindet sich der VfL im freien Fall. Die Zahlen sprechen seitdem Bände: ein Punkt aus sechs

Die Formkurve zeigt seit Wochen nach unten für Trainer Martin Uvira und den VfL Bad Berleburg Foto: Peter Kehrle

Spielen, 9:23 Tore, vom vierten ging es auf den achten Tabellenrang. Die Gründe sind neben einer Verletztenliste immer die gleichen: schlechte Einstellung, haarsträubende und identische Fehler, keine Nehmerqualitäten nach Rückstand, leidenschaftsloses Zweikampfverhalten. Man kann regelrecht zwischen den Zeilen lesen, wie mancher Spieler nach den Landesliga-Jahren kein Bock auf Bezirksliga-Kampf hat und denkt: gut, dass bald Ende ist!

Genau wegen solcher Dinge gibt es den Fußballspruch, dass an jenem Ende eine Mannschaft absteigt, die es jetzt noch gar nicht weiß. Sieht sich der VfL nicht spätestens jetzt im Abstiegskampf, ist ihnen auch nicht mehr zu helfen. Größere Warnungen kann man nicht bekommen.

