Freiberufliche Journalist/inn/en gesucht: Bewirb dich jetzt!

Du schreibst und fotografierst gerne? Dann bewirb dich! Zur Unterstützung unserer Lokalsportredaktionen suchen wir freiberufliche Kollegen.

Du bist sportinteressiert, hast einen sicheren, natürlichen Schreibstil und Spaß an der Kommunikation? Du fotografierst gerne? Du bist vielleicht selbst in einem Verein aktiv und willst etwas Geld verdienen? Dann suchen wir Dich!

Wir suchen freie Mitarbeiter (w/m) für die Berichterstattung im Lokalsport in Bad Berleburg, Bad Laasphe oder Erndtebrück – aber auch im Siegerland. Du erstellst Texte und/oder Fotos in Absprache mit der Redaktion.

Was wir Dir bieten:

Selbstständiges Arbeiten bei Sportereignissen sowie in der Hintergrundberichterstattung

Flexible Einsatz- und Arbeitszeiten

Eine faire Bezahlung

Einblicke in die Redaktionswelt – einen Einstieg in den crossmedialen Journalismus

Du bist perfekt als freier Mitarbeiter für uns, wenn Du...

... Spaß an der deutschen Sprache hast und sicheren, natürlichen Schreibstil mitbringst

... gerne fotografierst

... im Internet und auf Social-Media-Plattformen zuhause bist

... schnell und zuverlässig arbeitest und bereit bist, zu wechselnden Einsatzzeiten (insbesondere am Wochenende) selbstständig zu arbeiten

Wer wir sind:

Die WESTFALENPOST gehört zu Deutschlands größten regionalen Tageszeitungen und berichtet für Südwestfalen in Print und Online. In ihr finden sich die Menschen der Region wieder, weil sie immer ein offenes Ohr für die Bürger hat. Die WP berichtet lesernah und kommentiert unabhängig. Sie versteht sich auf allen Kanälen als anspruchsvolles Qualitätsmedium.

Interesse? Dann schick Deine Bewerbung per Mail an f.runte@westfalenpost.de oder melde dich telefonisch unter 02751/9244-21. Interessenten aus dem Siegerland bewerben sich per E-Mail an l.großmann@westfalenpost.de oder telefonisch unter 0271/23237-39.

Wir freuen uns auf Dich!