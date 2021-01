Fredi Orthmeier - das wandelnde Fußball-Lexikon

Klafeld. Obwohl er 20 Jahre im Alten Land lebte, ist Fredi Orthmeier in der Fußballszene in Siegen und im Kreis Olpe ein sehr bekannter Name.

Nicht nur ins Schwärmen gerät er, wenn das Stichwort „Fußball“ fällt, sondern auch die Erinnerungen daran werden hellwach. Da kommt jedes Ereignis, jede Jahreszahl, jeder Name über seine Lippen, auch wenn er am Mittwoch, 6. Januar, bereits 90 Jahre wird. Die Rede ist von Emil Heinrich "Fredi" Orthmeier, der am 6. Januar 1931 in Lünen-Brambauer geboren wurde.

Im Norden sehr wohl gefühlt

Fünf Jahre war er, als seine Familie 1936 nach Bochum umzog, wo er aufwuchs und in der Bochumer Jugend Fußball spielte. „Ich zählte zu den Straßenfußballern“, erzählt er, als wir ihn in seiner alten, neuen Heimat besuchen. Denn 1996 zog er mit seiner Ehefrau Anne (73) aus dem beschaulichen Obersetzen, Annes Heimatort, ins Alte Land, in den „Christkindort“ Himmelpforten im Landkreis Stade, kehrten jedoch im Dezember 2016 ins Siegerland zurück und fanden ihr neues Domizil im „Fürstentum“ Klafeld. „Wir haben uns im Norden sehr wohl gefühlt, hatten eine super Nachbarschaft mit lieben Menschen“, so Fredi und Anne wehmütig, „bald wären wir 2020 wieder zurück dorthin gezogen, aber ich wollte mir diesen Stress nicht noch einmal antun“, so Anne Orthmeier, obwohl beide den Wind und die nahe Elbe vermissen. Durch frühere Kontakte und regelmäßigen Urlaub hatten sie diesen Landstrich schätzen- und lieben gelernt.

Erfolge mit Johannland und Ottfingen

Fredi Orthmeier besuchte in Bochum das Staatliche Gymnasium, wo die letzten Jahre des 2. Weltkrieges bleibende Erinnerungen hinterließen: „Wir mussten wegen der Bombenangriffe auf Bochum mit unseren Lehrern vier Jahre in Pommern verbringen." Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und schloss an der Wirtschafts-Akademie in Bochum den Studiengang mit dem Abschluss zum Diplom-Betriebswirt an. 1977 führte ihn sein beruflicher Weg ins Siegerland, wo er im Personal- und Sozialwesen bei der Krupp Stahl AG in Geisweid tätig war. Im Februar 1977 erwarb er an der Sportschule in Hennef die DFB-A-Trainer-Lizenz mit der Berechtigung bis zur 2. Liga. Seine Trainerzeit konzentrierte sich auf die heimische Region. So führte er den TuS Johannland in die Bezirksliga und erreichte den größten Erfolg mit dem SV Ottfingen: 1983/84 gelang der Aufstieg in die Verbandsliga – ein Erfolg, der mit einer riesigen Meisterfeier umjubelt wurde. Weitere, teils kurzfristige Einsätze, ergaben sich in einigen anderen Siegerländer Vereinen.

Kontakt zu viel Fußball-Prominenz

Fredi Orthmeier, als „wandelndes Fußball-Lexikon“ bekannt, kehrt im Gespräch immer wieder zu diesem weltumspannenden Sport zurück, erzählt von 1945, als er in der Glück-Auf-Kampfbahn in Gelsenkirchen saß und dort Berni Klodt & Co. spielen sah, auch den WM-Torhüter von 1954, Toni Turek, erlebte er. Mit dem ehemaligen Schalker Präsidenten Günter Siebert spielte er 1966 in der Glück-Auf-Kampfbahn in einer Traditions-Mannschaft. Bei der DFB-A-Lizenz in Hennef drückten so bekannte Namen wie Helmut Kremers, HSV-Legende Willi Reimann, der Jugoslawe Dragoslav „Stepi“ Stepanovic und die DFB-Frauen-Trainerin Tina Theune-Meyer gemeinsam mit „Fredi“ Orthmeier die Schulbank. 1980 betreute das "Geburtstagskind“ Westfalens Fußball-Schüler in Kaiserau.

Kontakte sind bis heute mit den ehemaligen Spielführern des SV Ottfingen, Günter Arns, und Walter Büdenbender (TuS Johannland) geblieben.

Auch Lesen ist ein großes Hobby

Doch „Fredi“ Orthmeier hat noch ein weiteres großes Hobby, das Lesen. Rund 6000 Bücher aus dem Bereich Fachliteratur hat er bislang „verschlungen“. Während der 17 Jahre in Norddeutschland haben er und seine Frau sich viel mit Büchern beschäftigt und leiteten für die Kirchengemeinde St. Marien in Himmelpforten ehrenamtlich eine zur Bücherei umgebaute Tischlerei. Dort boten sie eine Auswahl von rund 30.000 Exemplaren an. Zu den „Leseratten“ ihrer treuen Kundschaft zählte auch Deutschlands Travestie-Star Lilo Wanders. „Ein Ex-Westfale im Bücher-Himmel“ - so berichteten das Stader Tageblatt und das Hamburger Abendblatt in größeren Reportagen.

Ihr Wohnzimmer im Siegerland ziert eine Wand mit mehreren hundert Bänden, in vielen Büchern ist ein Original-Autogramm von prominenten Namen aus Politik, Sport und Wirtschaft verewigt.