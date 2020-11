So allmählich machte im Frauenfußball auch außerhalb Siegens ein Verein - quasi in direkter Nachbarschaft - große Fortschritte. Bereits Mitte der 80er Jahre hatte Fortuna Freudenberg ein Frauen-Team für den Liga-Betrieb gemeldet. Die zum 100. Fortuna-Geburtstag 2007 erschienene Chronik liest sich dazu wie folgt: „Niederlagen, die einstellig blieben, wurden bejubelt. Es waren bittere Lehrjahre.“ Bis endlich, in der Saison 88/89, der erste Sieg registriert werden konnte.

Nicht weit entfernt auf der vierspurigen Freudenberger Straße, wurden in Trupbach bereits DFB-Pokalsiege und Deutsche Meisterschaften gefeiert. Doch auf diese großen Sachen haben wir in den vergangenen Wochen ja bereits ausführlich unseren Blick gerichtet.

Ernstzunehmende Konkurrenz

Den Siegenerinnen ist in Freudenberg ernstzunehmende Konkurrenz erwachsen. Nachdem bei der Fortuna 2000 zunächst wieder Schluss war mit der Liga-Zugehörigkeit der Frauen, war man ab 2003 aufgrund der guten Nachwuchsarbeit wieder in der Lage, am Spielbetrieb teilzunehmen. Und es ging bergauf. 2009 wurde man Bezirksliga-Meister, erreichte in den beiden Jahren darauf nur knapp bezwungen die Landesliga-Vizemeisterschaft und stieg 2012 in die Westfalenliga auf.

Nach dem Abstieg 2015 ließ man den Mut nicht sinken, kämpfte sich dank der guten Nachwuchsarbeit wieder nach oben und schaffte 2019 mit großem Vorsprung den Sprung zurück in die höchste westfälische Liga, wo man sich mit den Spielerinnen der Sportfreunde Siegen in der dann folgenden Corona-Abbruchsaison ein Duell auf Augenhöhe lieferte.

Es tut sich was im Nachwuchs

Apropos Nachwuchsarbeit. Da haben die B-Juniorinnen in der Regionalliga der Konkurrenz aus Siegen längst den Schneid abgekauft. Das Team aus dem „Flecken“ schnupperte für eine Spielzeit gar Bundesliga-Luft. „Davon profitiert natürlich die Frauen-Mannschaft“, weiß die sportliche Leiterin bei der Fortuna, Franziska Menn, wie auch die aktuell erreichte erreichte Spitzenposition in der Westfalenliga zu erklären ist.

Aber es sind auch andere Faktoren, die den Erfolg in Freudenberg ermöglichen: Die Arbeit von Trainer Volker Poggel, die breit aufgestellte Betreuer-Crew und das gute Klima insgesamt rund um den Frauenfußball in der Wending. Mittlerweile spielen drei Frauen-Teams und neben der Regionalliga-Nachwuchs-Mannschaft tummeln sich zwei weitere Jugend-Teams.

Trainer Volker Poggel von Fortuna Freudenberg. Foto: Reinhold Becher

„Wir haben weit mehr als 100 aktive Spielerinnen“, blickt Franziska Menn mit Stolz auf die Früchte der kontinuierlichen Aufbauarbeit.

Fehlende Unterstützung

Im Leimbachtal, wo die Sportfreunde-Frauen durch den Höhenflug der Männer, die in der damaligen Regionalliga und der zweiten Liga kaum Raum ließen für eine Renaissance der Frauen, spielte die Abteilung von Gudrun „Emmi“ Winkler eher eine untergeordnete Rolle. „Ich kann mich nicht erinnern, mal bei einer Vorstandssitzung dabei gewesen zu sein“, so die nach 2001 gänzlich auf sich allein gestellte „Dauerbrennerin“ in Sachen Siegener Frauenfußball.

Das änderte sich erst, nachdem Roland Schöler 2015 den Vorsitz bei den Sportfreunden übernahm. „Der kümmerte sich“, so „Emmi“ Winkler, die froh war, dass sich die „schwere Zeit, in der wir kaum Unterstützung fanden“, sich dem Ende zuneigte.

Hier konnte gut zehn Jahre lang also eher von einem fußballerischen Schattendasein gesprochen werden. Winkler: „Wir hatten zu kämpfen, um über die Runden zu kommen, sportlich wie wirtschaftlich. Ich hatte schlaflose Nächte.“

Die mittlerweile zurückgewonnene Beachtung macht sich bemerkbar. Die Regionalliga, die die Mannschaft durch einen sicheren ersten Westfalenliga-Platz beim Saisonabbruch im März erreichte, ist ein beachtlicher Sprung.

Konkurrenzkampf

„Ich hätte nicht gedacht, dass es hier jetzt so gut läuft“, blickt die Abteilungsleiterin auf die Tabelle der dritthöchsten Frauen-Liga, die das Team von Trainer Andreas Edelmann im zweiten fußballerischen Corona-Lockdown überraschend an der Tabellenspitze sieht.

Und inzwischen stehen Emmi Winkler mit Michael Schneider und Thomas Trogisch kompetente Mitstreiter in der Abteilung zur Seite. „Es hat sich echt was getan“, freut sie sich.

Und das Verhältnis zur Konkurrenz im eigenen Kreis? „Natürlich gibt es da einen Konkurrenzkampf“, blickt „Emmi“ Winkler über die Stadtgrenze. Und sie weiß auch, dass man dort in Freudenberg in Sachen Nachwuchsarbeit dem eigenen Schaffen einige Schritte voraus ist.

Mit Trainer Andreas Edelmann wurde die Rückkehr in die Regionalliga gefeiert. Foto: Rene Traut

Und bei den Frauen sieht sich Franziska Menn im Wettlauf mit den Siegenerinnen auf Augenhöhe. „Sportlich ist es in den direkten Duellen immer eng gewesen“, blickt die sportliche Leiterin in Büschergrund vor allem auf diverse Duelle im Kreispokal und hier natürlich besonders auf das letzte im vergangenen September in Dreis-Tiefenbach. Da behielt die Fortuna mit 2:1 die Oberhand - eine empfindliche Niederlage für die Siegenerinnen.

Nun, die spielen jetzt wieder in der höheren Liga, geben dort ein gutes Bild ab. Aber die Fortuna will folgen. „Natürlich ist die Regionalliga unser Ziel. Das muss nicht in dieser Saison klappen, von der wir eh noch nicht wissen, ob es überhaupt weiter geht. Aber langfristig wollen wir dahin.“ Franziska Menn ist überzeugt davon, dass die gute Entwicklung bei der Fortuna anhalten wird. Schattendasein sieht in der Tat anders aus.