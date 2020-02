Fortuna Freudenberg: Siegtreffer gelingt in Unterzahl

Netphen. Der SV Fortuna Freudenberg hat seinen Titel als Frauenfußball-Hallenkreismeister im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein verteidigt. Soweit die Zahlen – nüchtern betrachtet. Doch der 2:1-Sieg im Endspiel in der Sporthalle des Gymnasiums Netphen gegen die Sportfreunde Siegen bot Dramatik pur.

Die Turnierleitung mit Marie und Bernd Zimmermann von Ausrichter SV Dreis-Tiefenbach hatte bereits die letzte Minute des Endspiels ausgerufen. Es stand im Duell der beiden Westfalenligisten nach der frühen Führung der Siegenerinnen durch Luca Barth und dem Ausgleich durch Laura Oerter 1:1.

Jubel um Siegtorschützin Laura Oerter

Da unterbrach Schiedsrichter Benedikt Schneider (Siegener SC) die Partie, bemängelte einen Wechsel von Freudenberg und schickte zur Strafe eine Fortuna-Spielerin vom Feld: Unterzahl für die Mannschaft von Trainer Volker Poggel für den Rest der finalen Sekunden. Der Ausgang der Partie schien plötzlich vorgezeichnet zu sein zu Ungunsten der Fortuna. Doch dann kam der Ball unmittelbar vor dem Abpfiff zu Laura Oerter, die von der linken Seite mit ihrem zweiten Tor im Endspiel ihr Team zum zweiten Titel in Folge schoss.

Das Finale zwischen Freudenberg und den Sportfreunden Siegen war an Spannung kaum zu überbieten. Foto: sone

„Das darf uns so nicht mehr passieren“, ärgerte sich der sportliche Leiter der Sportfreunde, Thomas Trogisch, „wir hätten das nicht mehr hergeben dürfen.“ Siegen hatte nach einer ersten Chance der Freudenbergerin Steffi Althaus Möglichkeiten zum 2:0. Dennoch blickte Trogisch zufrieden zurück auf „eine gute Hallensaison“ mit zwei Turniersiegen und dem zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft. Vor Wochenfrist hatte Siegen im Endspiel in Finnentrop Freudenberg mit 6:1 geschlagen. „Für uns ist Hallenfußball Spaß“, betonte Trogisch. Derweil war Fortuna-Coach Poggel froh, ohne Verletzung aus dem Turnier gekommen zu sein. In Finnentrop hatte sich Hannah Bachmann am Meniskus verletzt.

Schreckmoment beim SV Schameder

Den dritten Platz sicherte sich der Bezirksligist SV Schameder mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Setzen (Kreisliga A). Nadine Zimmermann und Jaqueline Giebel machten den Erfolg perfekt. Dabei hatte der Vorjahresvierte zuvor im Halbfinale einen Schreckmoment verkraften müssen: Eileen Röser war im Spiel gegen Siegen (1:5) nach einem Foul mit dem Kopf auf den Hallenboden gekracht. Sie wurde später mit Verdacht auf Gehirnerschütterung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Linksaußen des Bezirksliga-Vierten hatte bereits vor der Winterpause eine Gehirnerschütterung erlitten.

Dennoch war Trainer Dirk Hüster mit dem Abschneiden seiner Mannschaft zufrieden: „Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben, wir können im Winter ja nicht viel in der Halle spielen.“ Seine Spielerin Patricia Schäfer war da nach dem Einzug ins „kleine“ Finale konkreter geworden, was ihre Ambitionen anging: „Jetzt wollen wir auch Dritter werden.“ Das gelang.