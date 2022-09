Florian Kissel: „Wir müssen lernen, lernen, lernen“

Hickengrund. Hickengrunds Trainer Florian Kissel ist trotz sechs Auftaktniederlagen und des letzten Platzes in Sachen Klassenerhalt optimistisch.

„Für uns kann es nur darum gehen, in der Liga zu bleiben“, sagte Florian Kissel, Trainer der SG Hickengrund zum Saisonziel in der Fußball-Bezirksliga 5. Nach sechs Spielen scheinen seine „Befürchtungen“ wahr zu werden. Nach sechs Niederlagen mit 8:27 Toren liegt der Aufsteiger ohne Punkt auf dem letzten Platz. Wir sprachen mit Trainer Florian Kissel.



Herr Kissel, nach sechs Spielen steht Ihre Mannschaft punktlos am Tabellenende. Was sind die Gründe?

Florian Kissel: Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass wir in der letzten Saison um Meister zu werden, über einen sehr langen Zeitraum sehr viel körperliche und mentale Anstrengungen betreiben mussten und dafür jetzt zum Teil die Rechnung zahlen. Das war mir als Trainer natürlich schon im Vorfeld irgendwo bewusst. Außerdem sind aktuell mit Florian Freund, Alex Patt Leistungsträger, welche eine Qualität besitzen, die nicht zu ersetzen ist, langfristig verletzt. Hinzu kommt, dass wir auf Grund von Urlaub und durch die Turnier teilnahmen keine optimale Vorbereitung hatten.

Ist die Bezirksliga 5 noch stärker, als sie es vor der Saison schon vermutet haben?

Nein, in meinen Augen ist die Liga so wie erwartet. Ich habe in den vergangenen Jahren Verbandslisten und Gruppenligisten trainiert und konnte so im Vorfeld die Stärke der Liga und Leistungsfähigkeit meiner Mannschaft einschätzen.

Am vergangenen Freitag gab es eine 0:3-Niederlage beim Landesliga-Absteiger VSV Wenden. War das so etwas wie ein Klassenunterschied?

Nein, ein Klassenunterschied war meiner Meinung nach nicht zu erkennen. Individuell waren uns Spieler wie Tim Fesser, oder André Schilamow mit ihrer höherklassigen Erfahrung überlegen, aber gerade nach den ersten 25 Minuten waren wir auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied zeichnet sich aber sicherlich in den finanziellen Möglichkeiten der Vereine ab.

Ihre Mannschaft hat bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Da ist eigentlich am Sonntag gegen den TuS Plettenberg ein Sieg Pflicht, oder?

Ein Sieg ist mit Sicht auf die Tabelle mit Sicherheit notwendig, um Anschluss zu halten. Als Pflicht sehe ich es aber nicht. Unsere Pflicht ist es, unseren Zuschauern einen guten Fight zu liefern und uns als Mannschaft mit einer guten Leistung zu belohnen.

Wie sehen Sie die Chancen auf den ersten Saisonsieg am Sonntag?

50:50!

Wo müssen Sie in den kommenden Wochen die Stellschrauben anziehen, um das Ruder herumzureißen?

Wir müssen vor allem gut trainieren und lernen, lernen, lernen. Das ist womit ich der Mannschaft am ehesten helfen kann. Auch eine transparente und ehrliche Kommunikation ist wichtig um unsere Lage richtig einzuordnen.

In der vergangenen Saison wurden Sie beim Aufstieg von den enthusiastischen Zuschauern getragen. Wie reagieren die Zuschauer bzw. das Umfeld auf den schwachen Saisonstart?

Ja, unsere Zuschauer haben uns durch die Saison getragen. Natürlich hat man als Fan oder Außenstehender vielleicht andere Erwartungen oder Euphorie im Vorfeld einer Saison. Aber ich denke, auch hier im Umfeld ist es klar, wie die Rahmenbedingungen sind und welche Herausforderungen eine Saison in der Bezirksliga für die HSG darstellt. Es ist natürlich ruhiger geworden, aber trotzdem sehe ich die gleichen Gesichter und niemand lässt uns im Stich. Das ist ein gutes Gefühl.

Was auffällt in den ersten Spielen: Nicht nur Hickengrund tut sich als Aufsteiger in der neuen Umgebung schwer. Ein Beispiel ist der letztjährige Bezirksliga-Meister Germania Salchendorf in der Landesliga. Normalerweise müsste doch die Euphorie des Aufstiegs in den ersten Wochen greifen. Warum ist das in diesem Jahr oftmals nicht der Fall?

Ich denke, auch wenn ich an der Stelle als externer drauf blicke und mir natürlich nur meine eigene Meinung bilden kann, dass es ähnlich ist wie bei uns. Mit Alexander Völkel fehlt ein Leistungsträger, die vergangene Saison war vor allem mental kräftezehrend und auch gemessen an den Möglichkeiten anderer Vereine setzt Salchendorf auch auf junge Leute, was in meinen Augen auch richtig ist. Ich glaube, dass die Mannschaft von der Qualität die Klasse hält.

Schauen Sie auch auf die Ergebnisse Ihrer Ex-Vereine TSV Bicken und SV Netphen und was sagen Sie zum bisherigen Abschneiden?

Ja, da ich in Bicken wohne, verfolge ich das recht intensiv. Netphen eigentlich überhaupt nicht mehr. Und wenn, dann noch die zweite Mannschaft, da habe ich mit JoJo Steinle etc. noch alte Weggefährten.

Zurück zur SG Hickengrund. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie den Klassenerhalt schaffen?

Ich bin optimistisch, dass wir unsere Ziele erreichen. Beim Thema Klassenerhalt bin ich vorsichtig optimistisch, da für uns dort alles zusammenpassen muss. Kriegen wir das hin, werden wir es schaffen. Die Saison ist lange und am Ende sind es von vielen Spielen nur wenig Siege, die nötig sind.

Wagen Sie einen Tipp für Sonntag gegen den TuS Plettenberg?

Nein, ich mache generell keine Tippspiele oder Fußballwetten.

