Der Ferndorfer Torhüter Marin Durica und Rückraumspieler Patrick Weber haben es in die „Mannschaft des Spieltages“ geschafft.

Novum in dieser Saison: Zwei Spieler des TuS Ferndorf haben es in die „Mannschaft des Tages“ der 2. Handball-Bundesliga geschafft. Der beim 23:19-Sieg am Samstag gegen VfL Lübeck-Schwartau überragende Torwart Marin Durica, der 46 Prozent der Lübecker Würfe abwehrte, und der siebenfache Torschütze Patrick Weber wurden für die „Top Seven“ nominiert. Wenn das kein Ansporn für die nächsten Aufgaben ist...

Die beiden Sonntag-Spiele bescherten den Ferndorfer ein gutes und ein weniger gutes Ergebnis. Der TV Emsdetten drehte ein schon verloren geglaubtes Spiel gegen den EHV Aue und gewann noch mit 28:25 (11:16). „Irgendwas haben die Jungs gefunden, um das Spiel noch zu drehen“, war TVE-Trainer Daniel Kubes begeistert von seiner Mannschaft, die noch eine Woche zuvor in Hamburg mit 17:37 gedemütigt worden war.

Überragende Leistung gegen Lübeck-Schwartau: Marin Durica. Foto: Reinhold Becher

Emsdetten schaffte durch diesen Sieg ebenso wie die punktgleiche HSG Konstanz den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Ferndorf zog am HC Elbflorenz 2006 vorbei, der im zweiten Sonntag-Spiel in eigener Halle gegen die SG BBM Bietigheim mit 25:29 (15:14) verlor. Für den Bundesliga-Absteiger war dies bereits der fünfte Auswärtssieg.

Der immer größer werdenden Abstiegszone erhalten bleibt der TV Hüttenberg nach der 22:24-Heimniederlage gegen den ASV Hamm-Westfalen. TVH-Trainer Frederik Griesbach fand harte Worte: „Wir waren zu dumm.“ Sein Team leistete sich 21 Fehlwürfe.

Der nächste Ferndorf-Gegner ThSV Eisenach unterlag beim VfL Gummersbach mit 25:30 (10:16), war vor fast 3200 Zuschauern nur bis zum 6:6 auf Augenhöhe, ehe sich die Oberbergischen gegen das Team ihres Ex-Trainer Sead Hasanefendic noch klar durchsetzte.