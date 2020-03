Ferndorf-Spiel abgesagt - Siegen wird folgen

Das Zweitliga-Duell des TuS Ferndorf gegen Coburg ist abgesagt, die Absage des Fußball-Oberliga-Derbys in Siegen wird im Laufe des Tages folgen.

Das für Freitag, 13. März, geplante Handball-Zweitliga-Spiel in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese zwischen dem TuS Ferndorf und dem HSC 2000 Coburg fällt aus. Aufgrund des Erlasses der Landesregierung NRW, dass Großveranstaltungen ab 1000 Zuschauer wegen des grassierenden Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt werden sollen, ist eine Austragung des Spiels nicht möglich. Der Bürgermeister der Stadt Kreuztal, Walter Kiß, und die Geschäftsführung der TuS Ferndorf Handball GmbH befanden sich diesbezüglich in den letzten Tagen in enger Abstimmung.

Letztlich sind die Kommunen dafür verantwortlich, den Erlass der Landesregierung umzusetzen. Der Nachholtermin für dieses Spiel wirdvon uns bekannt gegeben, sobald die Partie neu angesetzt worden ist. Alle Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Am kommenden Montag hat die Handball-Bundesliga zu eineraußerordentlichen Mitgliederversammlung aller Erst- und Zweitligisten nach Köln eingeladen, um über die weitere Vorgehensweise in der Corona-Krisezu beraten und zu entscheiden. Auch weitere Spiel- oder Spieltagsabsagen liegen im Bereich des Möglichen.