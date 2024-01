Felix Witten und der „verflixte siebte Platz“

Viel in der Loipe, wenig am Schießstand unterwegs: Felix Witten (VfL Bad Berleburg) musste sich bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Oberwiesenthal auf ein verändertes Programm einstellen.

Wittgenstein Der Berleburger Biathlet ist bei der DM in guter Form. Kombinierer Steenbakkers packt die Top 5, Langläufer Dragowski die Top 7.

Erzgebirge, Bayerischer Wald, Tiroler Alpen – so weit erstreckte sich am vergangenen Wochenende das „Einsatzgebiet“ der Wittgensteiner Wintersportler. Für die Biathleten stand mit der Deutschen Jugendmeisterschaft ein erster Höhepunkt an. Dort sprangen aus heimischer Sicht ebenso einstellige Plätze heraus wie für Langläufer und Nordisch Kombinierer. Der Überblick.

Biathlon: Witten trotzt dem Wetter

Von seiner unangenehmen Seite zeigte sich der Winter bei der mit dem Deutschlandpokal verbundenen Deutschen Jugendmeisterschaft der Biathleten im sächsischen Oberwiesenthal. Am ohnehin schwierigen, weil windanfälligen Schießstand hatte das große Teilnehmerfeld angesichts der Bedingungen noch mehr zu kämpfen. So auch Felix Witten vom VfL Bad Berleburg, der in der Klasse „Jugend I – AK 16“ startet.

Felix Witten versuchte das beste aus den Bedingungen zu machen, was ihm speziell am ersten Tag gut gelang. Im Einzel über 12,5 Kilometer war die Sicht okay, aber die Windverhältnisse waren knifflig. Mindestens vier Fahrkarten produzierten alle Athleten. Der Bad Berleburger, dessen Familie den Wettkampf im Livestream verfolgte, legte dank sehr guter Ski die sechstbeste Laufzeit hin und kassierte für seine acht Schießfehler sechs Strafminuten, was unterm Strich den erfreulichen Rang sieben ausmachte – wieder einmal.

Ich glaube, ich sammele siebte Plätze. Felix Witten zur erneut knapp verpassten Teilnahme an der Siegerehrung, für die die besten Sechs aufgerufen werden

„Ich glaube, ich sammele siebte Plätze“, hörte man Felix Witten auch diesmal sagen, der wie schon beim Nord-Cup im Dezember einen Rang hinter seinem Freund Aaron Jakobs (WSV Clausthal-Zellerfeld) landete. Im Einzel war er fast der letzte Starter mit hoher Nummer, kam als Sechster ins Ziel und wähnte sich endlich einmal als Teilnehmer an der Siegerehrung, bei der die besten Sechs aufgerufen werden. Doch ein Läufer, der am Schießstand einen Fehler gemacht hatte, schob sich noch davor.

Am Sonntag konnte Felix den einstelligen Platz nicht ganz bestätigen – bei einem Wettkampf, der anders wurde als erwartet. Im ohnehin reduzierten Programm – Oberwiesenthal war für Altenberg als Ausrichter eingesprungen, die Verfolgung gestrichen worden – wurde aus dem Sprint ein Langlaufrennen. An Schießen war nicht zu denken, nachdem die Scheiben m Nebel kaum zu sehen waren und der Wind noch einmal stärker geworden war. Beim Anschießen flogen gar Schießmatten durch die Luft. Also machten sich die Athleten ohne Gewehr und Schießunterbrechung auf den Weg, zudem noch eine halbe Stunde früher.

Diese Umstände und eine nicht ganz ideale Skiwahl führten zu Platz elf für Felix Witten, dem 30 Sekunden auf Rang sechs fehlten. Dennoch bedeutete das Abschneiden im Erzgebirge eine Bestätigung des Kaderstatus für den Wittgensteiner.

Sein Vereinskamerad Ansgar Klein, der inzwischen am Willinger Internat lebt und für den dortigen SCW startet, belegte bei seinem ersten großen Wettkampf nach Verletzungspause im Einzel über 15km den 22. Platz bei den Junioren. Der Berleburger, als 2004er Jahrgang einer der Jüngsten im Feld, zeigte eine starke Laufleistung, die er mit Platz zehn im Langlaufsprint am zweiten tag bestätigte, allerdings brachten ihm zehn Fehler zehn Strafminuten ein.

NoKo: Steenbakkers holt auf

Vor allem auf der Schanze in sehr guter Form hat sich Sean Steenbakkers vom SC Rückershausen beim Deutschlandpokal in Seefeld präsentiert. Der Niederländer war auf der Toni-Seelos-Schanze (K 99) bei ersten Wettkampf der zweitbeste Springer und machte damit nach dem 10-Kilometer-Massenstart, den er als 13. beendete, noch einige Plätze gut. Am Ende wurde der 17-Jährige Sechster der Jugend 17.

Am Sonntag wurde – traditionell nach Gundersen – zunächst gesprungen. Und es lief auch für Sean Steenbakkers andersherum. Mit 95,5 Metern lag er nach dem Springen auf Platz sieben, diesmal aber verbesserte er sich durchs Laufen und feierte am Ende einen Platz in den Top 5 – Fünfter nach fünftbester Laufzeit. Nach diesmal 36 und 38 Punkten belegt der Wahl-Wittgensteiner nun auf in der Deutschlandpokal-Gesamtwertung nach sechs Wettkämpfen den fünften Rang.

Langlauf: Dragowski holt Platz sieben

Beim 4. Deutschlandpokal im Hohenzollern der Langläufer Skistadion am Arber waren mit vier Athleten des SC Girkhausen ebenfalls Wittgensteiner vertreten. Die heimischen Farben hielt Jan Dragowski am besten hoch. Der ans Wintersport-Internat Oberwiesenthal gewechselte Junior aus Langewiese hat die Enttäuschung über die verpasste Nominierung für die Olympischen Jugend-Winterspielen im südkoreanischen Gangwon weggesteckt und hofft noch auf den Sprung zu den Nordischen Skispielen der Organisation der Alpenländer-Skiverbände, kurz O.P.A.-Games.

Jan Dragowski, SC Girkhausen, beim Deutschlandpokal am Arber Foto: Verein

Die Leistungen im international besetzten Feld im Bayerischen Wald waren nur bedingt eine Bewerbung. Im Klassik-Sprint der Jugend U18m über 1,3 Kilometer wusste Dragowski als Siebter voll zu überzeugen. Über 7,5 km im Skating-Stil fehlten dem 17-Jährigen als 16. aber rund 18 Sekunden zu einem weiteren Top-Ten-Platz.

Birger Hartmann vom VfL Bad Berleburg, der nur noch sporadisch an Wettkämpfen teilnimmt, beendete den Sprintwettkampf als 30., auf der langen Strecke trat er nicht an.

Zumindest wertvolle Erfahrung sammelten mit ordentlichen Leistungen in einem starken Starterfeld Christian Dickel und Julia Dragowski Jugend (beide Jugend U16) mit Plätzen knapp über den Top 30 im Sprint (klassisch, 1,3km) sowie im Freistil-Einzel (5km).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein