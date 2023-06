Felix Weller freut sich auf Dresden ,Saarbrücken oder Essen

Neunkirchen. Schiedsrichter Felix Weller aus Neunkirchen schafft Aufstieg in die 3. Liga und damit in den Profifußbal.l

Bei Vereinen, die er „sonst nur aus der Sportschau kennt“, wird der Neunkirchener Fußball-Schiedsrichter Felix Weller ab sofort eine „tragende Rolle“ spielen. Denn der 27-jährige Unparteiische hat den Sprung in den Profi-Fußball geschafft.

In der neuen Saison wird er als Schiedsrichter in der 3. Liga eingesetzt, in Liga zwei wird er als Teil des Unparteiischen-Teams als vierter Offizieller oder als einer der Assistenten an der Linie arbeiten. War er in der gerade zu Ende gegangenen Saison schon als Assistent in der 3. Liga unterwegs und leitete er Regionalliga-Spiele, so betritt der Referee des FC Freier Grund nun eine neue, turbulente Fußball-Welt.

„Die mediale Welt“, so der Sparkassen-Angestellte, „ist eine ganz andere“, erhöht sich der Druck von außen. Bekanntlich sind ja alle Drittliga-Spiele live über den Fernseher verfolgbar. Zudem werden die Stadien größer. „In Dresden aufzulaufen, im neuen Saarbrücker Stadion oder auch in Essen - das sind schon echte Highlights.“

Felix Weller lächelt dabei, erweckt nicht den Eindruck, dass ihm dieser Druck vielleicht mal zu groß werden könnte. „Der Verband“, weiß er sich beim DFB in guten Händen, „sorgt vor. Wir werden von Psychologen vorbereitet.“

In seinen bisher absolvierten mehr als 500 Spielen als Hauptschiedsrichter - hinzu kommen 200 Einsätze als Assistent - hatte er schon so manches erlebt. Auch weniger erfreuliche Momente. So zum Beispiel im vergangenen Oktober, als ein Tribünenbesucher ihn als Linienrichter am Aachener Tivoli mit einem Bierbecher bewarf und am Hinterkopf traf. Die Partie wurde seinerzeit abgebrochen. Aber das war spätestens beim Anruf von Peter Oprei vom DFB-Schiedsrichter-Ausschuss Schnee von gestern. Der teilte dem Neunkirchener die Nachricht vom Aufstieg mit. „Ich habe mich total gefreut“, so Weller. „Die in den Regionalliga-Einsätzen vergebenen Noten haben gepasst, ich wusste, dass ich zumindest in der Auswahl bin.“

Dennoch: Überrascht war er schon, dass es so schnell klappt. Den ersten Schritt in die neue Saison unternimmt Felix Weller vom 1. bis 4. Juli im Vorbereitungslehrgang im neuen DFB-Campus in Frankfurt. Dort wird dann auch die 5000-Meter-Laufprüfung zu bestehen sein. „Davor habe ich keine Angst“, ist der Siegerländer selbstbewusst genug, weiß er doch, dass das Tempo in der 3. Liga nochmal ein anderes sein wird als in seinen bislang erlebten Ligen. Und Fitness war bislang für ihn ja nie ein Thema. Die Mannschaft um ihn herum wird ihm dann ebenfalls zugeteilt, denn er wird hier Chef eines festen Gespanns sein.

An den Seitenlinien der zweiten Liga wird er zudem Bekanntschaft mit dem „Kölner Keller“ machen. Zumindest wegen falscher Abseits-Entscheidungen muss er sich dort dann also auch keine Sorgen machen. Bisher noch absolvierte Doppeleinsätze an einem Wochenende gehören für den Neunkirchener dann ebenfalls der Vergangenheit an, denn der Aufwand in den bundesweit präsenten Ligen wird um einiges größer. „Wir reisen einen Tag vor dem Spiel an und meistens erst einen Tag danach wieder ab“, sei ein Einsatz in unteren Ligen dadurch so gut wie unmöglich. Seine Dienstzeiten bei der Sparkasse sollen zunächst ebenfalls nicht unter der gestiegenen Schiedsrichter-Belastung leiden. Eine Reduzierung der Vollzeitstelle dort ist (noch) nicht geplant. Allerdings ist das berufsbegleitende Masterstudium erstmal auf Eis gelegt. Die Aussicht auf vierstellige Beträge pro Einsatz in der 3. Liga wird künftig Kürzungen im Gehalt aber auffangen, sollte sich Felix Weller doch irgendwann für eine Teilzeitregelung entscheiden.

Fußball-Schiedsrichter also irgendwann der Hauptberuf - zumindest auf Zeit? Ausschließen mag Felix Weller das nicht. Denn mit dem jetzt geschafften Sprung in die 3. Liga steht ihm hier mit seinen 27 Jahren durchaus noch die Welt offen. 20 Jahre dürfte ein noch pfeifen, denn mit 47 beginnt für einen Unparteiischen auf diesem Level die Rentenalter. Da wird der Neunkirchener also noch so manchen Pfiff durch die Trillerpfeife hören lassen.

