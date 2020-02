48 Hobbyfußball-Mannschaften buhlen an zwei Tagen und in zwei Hallen um den Sieg beim 31. Krombacher Freizeit-Cup. Das Finale ist spannend.

„FC Quellduffel“ gewinnt den 31. Freizeit-Cup in Siegen

Siegen. Nach einem engen Finalspiel triumphierte der „FC Quellduffel“ bei der 31. Auflage des Krombacher Freizeit-Cups, der traditionell vom Hobbyklubs TM Fußballfreunde Weidenau in den Sporthallen am Siegener Giersberg veranstaltet wurde. Das Siegerteam gewann knapp mit 1:0 gegen die PSG Siegerland, der Freizeitmannschaft der Siegen-Wittgensteiner Kreispolizeibehörde, und durfte am Ende den Wanderpokal hochhalten.

Jens Kamieth als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Siegen, Krombacher-Repräsentant Axel Brinkmann und Turnierorganisator Rolf Kocher überreichten zudem Medaillen. „Nach nun drei Jahrzehnten ist bei uns vieles Routine, aber es ist jedes Jahr auch viel Arbeit“, sagte Rolf Kocher, „das Turnier war gut besucht, aber das schlechte Wetter an diesem Wochenende hat uns doch einige Zuschauer gekostet.“

Dennoch waren 48 Hobbymannschaften seinem Ruf gefolgt und traten bereits am Samstag an. Ohne Abmeldung erschienen zwei Teams nicht, unter anderem eine Gemeinschaft aus Flensburg. Aufgrund der kurzfristigen Absage gab es keine Nachrücker. „Das war etwas schade, da noch einige Mannschaften auf der Warteliste standen. Wir können es aber nicht verhindern und hatten trotzdem noch eine top Quote“, nahm es Rolf Kocher gelassen. Immerhin waren Teams aus dem Rheinland und Ruhrgebiet dabei.

Siegesfeier am 28. Februar

Nach einer langen Vorrunde, die in beiden Sporthallen am Giersberg und in unterschiedlichen Zeitblöcken stattfand, qualifizierten sich 20 Mannschaften für die Endrunde am Folgetag. Während der Finaltag verletzungsfrei blieb, mussten die Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuz tags zuvor mehrfach eingreifen. Ein Spieler musste sie ins Krankenhaus transportiert werden.

Neben den beiden Finalisten schafften es das „Scream Team“ aus Leverkusen, die BSG Sparkasse Siegen, die Teams „Shiponja Etnike“, „161 Rasenbande“, „HC Heuslingen“ und „die Galaktischen“ in die Runde der letzten Acht. Letztere waren als Vorjahressieger nah dran an der Titelverteidigung. „Die Galaktischen“ unterlagen aber im Semifinale der PSG Siegerland. Den dritten Platz teilten sie sich mit dem „Scream Team“.

Alle vier Halbfinalisten sind zur Siegesfeier am 28. Februar in die Braustube der Krombacher Brauerei eingeladen. Der Erlös der Veranstaltung kommt in diesem Jahr dem Kreuztaler Mittagstisch zu Gute.