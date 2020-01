FC Hilchenbach beerbt Sportfreunde Siegen

Klafeld. Die C-Jugend des FC Hilchenbach ist Futsal-Kreismeister 2020. Im Finale der Endrunde, die die JSG Klafeld-Alchen in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule ausrichtete, behaupteten sich die Hilchenbacher gegenüber dem SuS Niederschelden mit 3:2 nach Sechsmeterschießen. In der regulären Spielzeit waren keine Tore gefallen. Die FCH-Jungs qualifizierten sich damit für die Hallen-Westfalenmeisterschaft am 9. Februar in Beckum.

Drei punktgleich Teams in Gruppe B

Die Scheldener hatten bei ihrem Finaleinzug für eine Überraschung gesorgt und sich gegen Vorjahressieger Sportfreunde Siegen mit 8:7 in einem nicht enden wollenden Sechsmeterschießen durchgesetzt. Die favorisierten Sportfreunde wurden ihrer Rolle in der Gruppenphase noch gerecht, schossen 14 Tore. Doch in der K.o.-Runde wollten ihnen trotz spielerischer Überlegenheit kein Treffer gelingen. Da auch im Spiel um Platz drei keine Tore fielen, musste auch hier der Sieger von der Sechsmeter-Marke ermittelt werden. Die SFS-Jungs von Trainer Florian Simon behielten diesmal die Nerven und gewannen mit 3:2 gegen die JSG Dotzlar-Sassenhausen. Zuvor hatte sich Hilchenbach im anderen Halbfinale mit 2:0 gegen die Wittgensteiner JSG durchgesetzt.

Der spätere Turniergewinner wurde auch in der Gruppenphase Erster, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählte. Und hier hatte Hilchenbach die Sportfreunde mit 1:0 besiegt und eine offene Rechnung aus dem Vorjahr beglichen. Damals verlor Hilchenbach das Endspiel gegen Siegen durch ein Eigentor mit 1:2. Eine besondere Konstellation ergab sich in der Gruppe B, in der nach den fünf Vorrundenspielen mit dem SuS Niederschelden, der JSG Dotzlar-Sassenhausen und Fortuna Freudenberg gleich drei Mannschaften jeweils auf zwölf Punkte kamen. Auch der direkte Vergleich brachte keine Klarheit. Nach einer längeren Unterbrechung einigte man sich darauf, doch das Torverhältnis zu Rate zu ziehen statt das Glück beim Sechsmeterschießen zu suchen. Fortuna Freudenberg zog wegen eines Tores weniger den Kürzeren.

Zwei Verletzte, eine Rote Karte

„Es gab C-Jugendfußball par excellence zu sehen. Schließlich waren auch die zwölf besten Teams des Kreises vertreten“, verteilte Karl Hermann Münker, der erste Vorsitzende des Kreisjugendausschusses und Koordinator der Hallenkreismeisterschaften, ein Pauschallob.

Bis auf zwei Verletzungen, unter anderem musste ein Spieler der JSG Dotzlar-Sassenhausen im Semifinale von der Spielfläche getragen werden, sowie einer Roten Karte gegen einen Freudenberger Akteur wegen einer Beleidigung verliefen die von den beiden Schiedsrichtern Marcel Kirsch (Germania Salchendorf) und Roland Kreuz (SuS Niederschelden) geleiteten Spiele fair.