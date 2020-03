FC GW Siegen: José Fernandez geht im Sommer

Nach drei erfolgreichen Jahren verlässt Trainer José Fernandez am Saisonende den FC Grün-Weiss Siegen.

Siegen. Der FC Grün-Weiss Siegen und Trainer José Fernandez gehen ab Sommer getrennte Wege. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Coaches beim Fußball-A-Kreisligisten wird nicht verlängert.

Für José Fernandez endet damit bald drei erfolgreiche Jahre mit u. a. zwei vierten Plätzen im Kreisliga-Oberhaus und der Stabilisierung der ersten Mannschaft nach zwei schwierigen Jahren nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. „Für die restliche Rückrunde glauben wir fest daran, dass die Mannschaft für einen angemessenen und gebührenden Abschied der Ära Fernandez sorgt und in den letzten Spielen alles in die Waagschale wirft“, so der Grün-Weiss-Vorstand.

Ein Nachfolger auf dem Trainerposten steht noch nicht fest.