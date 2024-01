FC Eiserfeld: Bezirksliga natürlich noch ein Thema

Eiserfeld Im Helsbachtal blicken die Verantwortlichen um Trainer Serdar Adiller optimistisch auf die Restsaison in der Fußball-Kreisliga A.

Im Eiserfelder Helsbachtal hat man das Thema Bezirksliga noch nicht zu den Akten gelegt. Mit 27 Punkten und Rang vier nach 14 Partien in der Fußball-Kreisliga A blickt Trainer Serdar Adiller zuversichtlich auf die Restrunde, in der der FC Eiserfeld am 18. Februar gleich bei einem direkten Mitkonkurrenten startet. Es geht dann ans Salchendorfer Wüstefeld zur Zweitvertretung der Germania. „Gut, dass wir uns nach dem Abstieg gleich wieder in der neuen Umgebung eingefunden haben und dabei sind“, so Adiller.

Torjäger und Ligastart Beim FC Eiserfeld folgt auf den bislang besten Torschützen, Marc Steffen Freund, der 17 Mal traf, Enrico Nuo mit elf Treffern. Tobias Korte brachte es auf fünf, Jan Oppermann auf drei Tore. Akamin Forsong und Murat trafen je zwei Mal. Starten werden die Eiserfelder in die Restrunde bei Germania Salchendorf II (18. Ferbuar), dann geht es in der „Englischen Woche“ gegen Aue-Wingeshausen (3. März) und nach Holzhausen zur SG Hickengrund (6. März).

Positives

Damit wäre er auch gleich beim Thema: Auswärtsspiele: Die drei Niederlagen bisher gab es auf fremden Plätzen, makellos dafür die Heimbilanz: 20 Punkte aus acht Partien zu Hause sprechen für sich. Diese Tabelle führt man vor dem Siegener SC und dem SV Setzen an. Damit ist man zum Beispiel zehn Punkte besser als Mitabsteiger SG Hickengrund. Sicher ein Grund mit, warum man noch nach oben blickt. „Die Mannschaft ist intakt, das Umfeld gut, ich bin sehr zufrieden“, drückt der Coach aus, dass es passt in Eiserfeld.

Negatives

Ärgerlich aus seiner Sicht waren die Niederlagen in den Top-Spielen. Beim 2:4 im Siegener Charlottental sei man nahe am Punktgewinn gewesen, ebenso beim 1:2 in Setzen. „Es hat nicht viel gefehlt“, so Adiller, „zwei, drei Pünktchen mehr waren drin.“ Auch das 2:3 in Oberschelden passe in dieses Schema, als es in der Nachspielzeit das dritte Gegentor gab. Ansonsten aber sei alles planmäßig verlaufen. Sicher sind diese späten Auswärts-Gegentore ein Grund, warum in den Testspielen dieser Winterpause vor allem auf fremden Plätzen gespielt wird.

Einen Grund, am Kader Veränderungen vorzunehmen, sieht Serdar Adiller im Winter nicht. „Erstens ist es schwierig, in dieser Zeit echte Verstärkungen zu bekommen, zweitens sehe ich dafür aber auch keinen Anlass“, gibt Adiller seinen Kickern durchweg positive Noten. Und mit der Rückkehr von Tristan Meyer, der mit einem Zehenbruch längere Zeit pausieren musste, sieht man sich gut aufgestellt beim FC Eiserfeld.

Der Kader

Am Mittwochabend hatte der Trainer seinen Kader zum ersten, lockeren Training des neuen Jahres im Helsbachtal versammelt. Tristan Meyer war dabei, hat sein Pensum beschwerdefrei abgespult. „Alles war wohlauf und motiviert“, sieht der Coach dem Vorbereitungsprogramm in dieser Winterpause positiv entgegen. Den ersten Test absolviert das Team am Freitag beim Bezirksligisten RW Hünsborn (17.30 Uhr), also durchaus ein anspruchsvoller Start in 2024.

Die Winterpause

Spiele in Gerlingen, bei GW Siegen, bei Fortuna Freudenberg, Eintracht Kleusheim und der SG Herdorf schließen sich an, womit man den kleineren Problemen bei den zurückliegenden Auswärtsspielen zu Leibe rücken will. Und nach dem Punktspiel-Start am 18. Februar überbrückt man den spielfreien nächsten Sonntag, an dem man eigentlich gegen die inzwischen zurückgezogene Erndtebrücker Zweite angetreten wäre, mit einem Ausflug nach Gebhardshain.

Die Ziele

Wenn es über die Ziele geht, die sich Adiller und der FC Eiserfeld steckt, steht die Bezirksliga-Rückkehr natürlich im Fokus. „Klar, da wollen wir wieder hin“, nimmt Serdar Adiller nach den Eindrücken dieses ersten Saisonteils den Mund gewiss nicht zu voll. „Und wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann eben im nächsten“, verspüren er und seine Kicker keinen Druck, dieses Aufstiegs-Unterfangen noch in 2024 umsetzen zu müssen. „Aber wenn wir es schaffen, mit einer kleinen Serie zu starten, wollen wir natürlich mitmischen“, so der Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein