FC Ebenau stoppt die Torfabrik des FSV Gerlingen

Beddelhausen/Dotzlar/Hesselbach. Der FC Ebenau ringt in einem umkämpften und hitzigen Spiel den Spitzenreiter FSV Gerlingen nieder. Auch TuS Dotzlar und SV Oberes Banfetal siegen

Sage und schreibe 38 Tore hatten die Fußballerinnen des FSV Gerlingen in ihren ersten vier Saisonspielen der Kreisliga A erzielt, am fünften Spieltag kam aber kein weiteres hinzu. Der FC Ebenau schlug den Spitzenreiter in einem umkämpften und zeitweise hitzigen Spiel in Beddelhausen mit 1:0.

Der SV Oberes Banfetal feierte derweil mit einem 13:0-Sieg gegen den SV Feudingen den höchsten Sieg seit Gründung seiner Frauenmannschaft in 2014.

FC Ebenau - FSV Gerlingen 1:0 (0:0). 1:0 Ann-Christin Peuker (79.).

TuS Dotzlar - SuS Niederschelden 3:1 (1:0). 1:0/2:0 Tanja Weller (40., 60.), 2:1 Svea Oerter (72.), 3:1 Celine Wirth (77.).

SV Oberes Banfetal - SV Feudingen 13:0 (6:0).1:0 Kira Wamich (10.), 2:0 Carolina Ruskovski (15.), 3:0 Katharina Klaus (25.), 4:0 Ruskovski (29.), 5:0 Iris Wagener (35.), 6:0 Laura Franz (43.), 7:0 Ann-Sophie Blecher (47.), 8:0 Lea Klinkert (51.), 9:0 Franz (54.), 10:0/11:0 Klinkert (63., 70.), 12:0 Franz (80.), 13:0 Blecher (88.).