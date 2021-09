FC Ebenau II ringt dem FC Weidenhausen die ersten Punkte ab

Wittgenstein. Der FC Ebenau II hält auch nach einer Roten Karte das Remis, der VfL Girkhausen holt den dritten Sieg. Edertal feiert einen Sechsfach-Torschützen

Am 4. Spieltag in der Fußball-Kreisliga D3 im Kreis Siegen-Wittgenstein hat der FC Weidenhausen erstmals Federn gelassen, doch die Grün-Weißen bleiben an der Tabellenspitze. Wegen des ungeraden Tabellenbilds können aber andere Teams noch vorbeiziehen, etwa der VfL Girkhausen, der seinen dritten Sieg im dritten Spiel holte. Einen Sechsfach-Torschützen gab’s beim 9:0 der Sportfreunde Edertal III gegen den SV Feudingen III: Benjamin Scholl hat seine Treffsicherheit noch nicht verloren. Die Partien im Steno.

Mikka Stiller (schwarzes Trikot) vom FC Weidenhausen schießt aufs Tor, Torwart Ole Dickel vom FC Ebenau II wehrt zur Seite ab. Foto: Florian Runte

FC Ebenau II - FC Weidenhausen 3:3 (0:1).Tore: 0:1 Maximilian Wilke (10.), 0:2 Gabriel Reinke (49.), 1:2 Patrick Gerhardt (52.), 2:2 Patrick Janson (58.), 3:2 Julian Benner (72.), 3:3 Maximilian Wilke (82.). – Rote Karte: Jan Nölling (Ebenau II) wegen Notbremse (75.).

TuS Volkholz - VfL Girkhausen 0:3 (0:2).Tore: 0:1 Thore Schneider (20.), 0:2 Dennis Dickel (26.), 0:3 Thore Schneider (55.).

Sportfreunde Edertal III - SV Feudingen III 9:1 (4:0).Tore: 1:0 Benjamin Scholl (1.), 2:0 Andreas Imhof (15.), 3:0 Benjamin Scholl (30.), 4:0 Patrik Pape (33.), 4:1 Julian Roth (47.), 5:1/6:1 Benjamin Scholl (51., 55.), 7:1 Eduard Kaiser (62.), 8:1/9:1 Benjamin Scholl (86., 87.)

Nicht ganz fair, aber effektiv: Ein Trikotzupfer des SV Dreis-Tiefenbach II bringt Daniel Wahl vom TuS Diedenshausen II außer Tritt. Einen Freistoß gibt es dafür nicht. Foto: Florian Runte

TuS Diedenshausen II - SV Dreis-Tiefenbach II 0:4 (0:1). Tore: 0:1/0:2/0:3 Godar Mirsa (8., 54., 80.), 0:4 Yunes Yousef (87.).

SV Schameder II - SV Oberes Banfetal II 4:0 (3:0).Tore: 1:0 Eigentor Marius Weil (30.), 2:0 Florian Treude (39.), 3:0 Timo Saft (44.), 4:0 Timo Ludewig (89.).

