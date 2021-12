FC Ebenau geht als Weihnachtsmeister in die Winterpause

Schwarzenau. Der FC Ebenau streicht auch am letzten Spieltag vor der Winterpause drei Punkte ein. Die Zwischenbilanz ist bemerkenswert.

Ist der Ascheplatz bespielbar? Herrscht Frost oder liegt Schnee? Diese Fragen haben sich für die Fußballerinnen des FC Ebenau erübrigt. Das letzte Spiel des Jahres findet nicht statt, weil der Gegner nicht antritt. Der TuS Johannland hat Staffelleiterin Nicole Waffenschmidt und den FCE informiert, dass er zum Spiel am Sonntagmorgen nicht antritt.

Damit stehen der FC Ebenau als „Herbstmeister“ und „Weihnachtsmeister“ in der Kreisliga A fest. Mindestens drei und maximal sechs Punkte beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze – abhängig von den Ergebnissen der Spiele am Sonntag. Zwölf Siege und ein Remis aus 13 Partien sowie 41:4 Tore sind eine beeindruckende Zwischenbilanz der Mannschaft, die zu Saisonbeginn von Lena Rademacher und zuletzt von Sophie Hesselbach trainiert wurde. Die Rückrunde beginn für den FC Ebenau schon am 13. Februar mit einem Heimspiel in Schwarzenau gegen Fortuna Freudenberg III.

Lesen Sie auch:Schneeköniginnen des FC Ebenau glückt ein Riesencoup

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein