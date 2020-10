Wittgenstein. Der FC Benfe und TSV Aue-Wingeshausen sind erste Verfolge von Weißtal II. Diedenshausen ärgert den Primus. Fassungslosigkeit in Schameder.

In der Fußball-Kreisliga B2 hat der FC Benfe nach dem Rückschlag vom Dienstag wieder gewonnen, während der TSV Aue-Wingeshausen so langsam in Fahrt kommt. Diedenshausen gelingt ein Überraschungscoup.

FC Benfe – SV Oberes Banfetal 4:2 (2:0). Nach 90 Minuten waren sich beide Trainer einig: Der FC Benfe ist der verdiente Sieger. „Wir haben wieder mal komplett die erste Hälfte verpennt und hatten noch Glück, dass Benfe nicht höher geführt hat, insofern ist die Niederlage gerecht“, gab SVO-Trainer Marco Schiavone zu. Gerrit Blecher (28.) und Tom Oft (44.) hatten die Führung der Benfer besorgt, ehe Kevin Hilz nach der Pause für die nun verbesserten Gäste verkürzte (49.). Nach Blechers 3:1 (64.) gelang dem SVO durch ein Eigentor der Hausherren erneut der Anschluss, ehe Guiseppe Marino die Partie endgültig entschied (86.). „Das war ein Spiel auf gutem B-Liga-Niveau, aber wir hätten schon früher für Klarheit sorgen müssen, dennoch bin ich mit dem Resultat natürlich zufrieden“, resümierte Benfes Trainer Björn Küste.

TSV Aue-Wingeshausen – FC Hilchenbach 5:3 (3:1). Als Max Baumgärtel zehn Minuten nach Wiederanpfiff den 3:3-Ausgleich erzielte, herrschte „in der Wester“ in Wingeshausen Ungläubigkeit. Bis dahin war der TSV die dominante Mannschaft und hatte durch eine direkt verwandelte Ecke von Marko Jonjic (16.), einen Schuss von Niklas Dohle (30.) und einen 25-Meter-Freistoß von Louis Kuffner souverän geführt.

Zu diesem Zeitpunkt wog auch der 1:2-Anschlusstreffer von Tristan Juksaar (34.) – ebenfalls ein schöner Freistoß aus 20 Metern – nicht so schwer. Dies änderte sich nach der Pause, als Juksaar zum Anschluss für Hilchenbach traf (51.), ehe Baumgärtels Sonntagsschuss für offene Münder sorgte.

„Da hat sich jeder gefragt, wie das Resultat überhaupt sein kann, weil wir vorher das Spiel bestimmt haben“, erklärt TSV-Trainer Torben Belz. In der Schlussphase war es Routinier Jens Sonneborn, der dem TSV erst mit einem Lupfer aus 30 Metern (75.) und dann mit einem satten Linksschuss (86.) doch noch den Sieg bescherte. Belz: „Da hat Jens seine ganze Erfahrung ausgespielt, aber natürlich ist der Sieg insgesamt vollkommen verdient.“

SV Schameder – SpVg. Kredenbach/Müsen 2:3 (2:2). Fassungslosigkeit herrschte auch bei Schameders Trainer Kevin Knebel, nachdem seine Mannschaft einen 2:0-Tore-Vorsprung verspielt hatte: „Der Gegner hatte überhaupt kein Interesse daran, Fußball zuspielen. Die haben den Ball immer nur lang gespielt und auf den Zufall gehofft. Umso trauriger ist es, dass wir hier mit leeren Händen dastehen, was wir uns definitiv selbst ankreiden müssen.“

Benfes Torschütze Tom Oft (l.) setzt sich hier gegen Oberes Banfetals Nils Bohner durch. Foto: Lisa Hackler

Tobias Müller (13.) und Tim Beuter (24.) hatten den SVS in Führung geschossen, doch Florian Braun (30.) und Yannick Stahl (38.) glichen aus. Stahl wuchtete einen Freistoß in den Torwinkel, so dass der Ersatzkeeper Tom Afflerbach ohne große Chance blieb.

Den etatmäßigen Keeper der Reserve hatte Knebel nach einer Knieverletzung von Stammtorwart Daniel Höse (37.) kurz zuvor „aus der Dusche auf das Feld geholt“, wie der SVS-Trainer berichtete. Den Schlusspunkt setzte erneut Braun, mit einer Bogenlampe (81.), die abschließend ein fassungsloses Schameder zurückließ.

TuS Diedenshausen – TSV Weißtal II 1:1 (0:0). Unzufrieden war Diedenshausens Trainer Björn Kleinwächter mit dem Remis gegen den Tabellenführer aus Weißtal natürlich nicht, doch gemessen an den Chancen hätte sein Team „auch den Sieg verdient gehabt“. Philipp Dienst und Elias Homrighausen ließen im ersten Durchgang beste Möglichkeiten für die spielbestimmenden Hausherren liegen. Nach der Pause traf Jan Patt für den TSV zur Führung (61.), die Dienst dann immerhin noch ausglich (74.).

„Vor dem Spiel hätte ich dieses Ergebnis auf jeden Fall unterschrieben, jetzt nach den 90 Minuten ärgern wir uns schon ein bisschen, aber nehmen den Punkt natürlich trotzdem mit“, so Kleinwächter abschließend.

SV Dreis-Tiefenbach – VfB Banfe 3:2 (1:0). „Ich habe die Jungs vor dem Spiel gewarnt, dass sie den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen sollen, doch gebracht hat es nichts“, gab Banfes Trainer René Röthig verärgert zu Protokoll. Der VfB glich zwar jeweils die Tore von Dreis-Tiefenbachs Jan-Niklas Fritzsche (13.) und Edward Aslani (53.) durch Tim Schmidt (42.) und Röthig (76.) selbst aus, doch sorgte das zweite Tor von Fritzsche in der Nachspielzeit für die 2:3-Pleite. „Wir hätten heute nicht mal einen Punkt verdient gehabt“, berichtete Röthig weiter.

SV Eckmannshausen – SF Birkelbach II 2:2 (0:0). Achtungserfolg für die Birkelbacher Reserve: Jonah Stremmel (53.) mit dem Nachschuss in Folge eines gehaltenen Elfmeters und Michael Treude, der den schönsten Spielzug der Partie vollendete (58.), hatten die Wittgensteiner in Eckmannshausen zweimal in Führung geschossen.

Doch Christopher Rosin (54.) und Julian Koch per Flugkopfball (88.) gelang jeweils der Ausgleich. „In der ersten Hälfte hatten wir Glück, dass es nur 0:0 stand, dann war es ausgeglichen“, fasste SFB-Trainer Christof Hoffmann zusammen.

1. FC Dautenbach – FC Ebenau 1:4 (0:2). Verdienter Sieg für den FC Ebenau: René Hausotte (9.), Sven Grauel (21./49.) und Max Weber (72.) besorgten die Tore beim souveränen 4:1-Erfolg in Dautenbach. Für den 1. FCD traf Christopher Hill zwischenzeitlich zum 1:3 (55.)..