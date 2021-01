Fußball: Ex-Steinbacher zieht TSV im Derby den Zahn

Foulspiel in der 79. Minute: Gießens Neuzugang Michael Fink trifft TSV-Kapitän Benjamin Kirchhoff (2.v.l.) am Fuß. Es gibt Elfmeter, den Sascha Marquet (l.) zum 1:2-Endstand verwandelt.

Gießen. Der TSV Steinbach Haiger hat durch eine 1:2-Niederlage beim FC Gießen den Sprung an die Spitze der Regionalliga Südwest verpasst.

Der TSV Steinbach Haiger hat den Start ins neue Jahr verbockt. In der Fußball-Regionalliga Südwest verlor das Team von Trainer Adrian Alipour das Hessen-Derby beim FC Gießen mit 1:2 (0:2) und verpasste obendrein den Sprung an die Tabellenspitze. Quasi im Gleichschritt verlor auch der bisherige Spitzenreiter, die U23 des SC Freiburg, beim SSV Ulm, so dass sich der FSV Frankfurt durch einen Heimerfolg gegen Astoria Walldorf mit einem mehr ausgetragenen Spiel auf Platz eins setzte.

Früher Schock

Im Gießener Waldstadion, wo vom Wintereinbruch außer den Temperaturen nichts zu spüren war, und sich das Rasengeläuf in einem guten Zustand präsentierte, wurden die Steinbacher gleich in der Startphase der Partie kalt erwischt. Die Abwehr um den neuen Innenverteidiger Ivan Mihaljevic, hatte sich noch nicht gefunden, als Zeki Erkilinc schon in der 3. Minute für die Gastgeber das Führungstor erzielte.

Ein Schock für den TSV, der im Verlauf der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz verzeichnete, im Bemühen, den frühen Rückstand wettzumachen aber kaum Gefahr für das Tor des früheren Steinbacher Keepers Frederic Löhe verbreitete. Drei Jahre hatte Löhe am Haarwasen, von Alemannia Aachen kommend, seine Zelte aufgeschlagen. Mittlerweile hat sich in der Gießener Hintermannschaft mit Nikola Trkulja ein weiterer Ex-Steinbacher eingefunden, der sogar vier Jahre für den TSV am Ball war. Beide sollten im Verlauf der Partie noch von sich reden machen.

Zu viel durch die Mitte

Doch zurück zur ersten Hälfte, in der der Gast den abstiegsbedrohten Gießenern durch eine Vielzahl an Fehlpässen in der Vorwärtsbewegung immer wieder die Chance zum Kontern gewährte. Die Steinbacher agierten viel zu oft durch die Mitte, in der sich die Abwehrbeine der Gastgeber drubbelten und das frühe Führungstor verteidigten. "Das Spiel über die Außen", hatte auch Trainer Alipour erkannt, "haben wir vernachlässigt." Und so hätte sich der TSV nicht beklagen können, wenn es statt 2:0 beim Gang in die Kabine auch 3:0 oder gar 4:0 für die kämpferisch starken, aber auch spielerisch mit sehr guten Konter-Szenen aufwartenden Gießener geheißen hätte.

Winter-Neuzugang Michael Fink, aus Hanau gekommen, feierte einen glänzenden Einstand im defensiven Mittelfeld, auf der Spielmacher-Position zog Dren Hodja mit klugen Pässen die Fäden. Sie hatten also eine ganze Menge in die Waagschale zu werfen, die Gastgeber. Auch Sturmspitze Aykut Öztürk sorgte für viel Unruhe in einer nicht sattelfesten Steinbacher Defensive

Glück hatte Torhüter Tim Paterok vor allem in der 34. Minute, als Tim Korzuschek beim Versuch aufs leere Tor fast von der Mittellinie aus an der Querlatte scheiterte, wenig später war dann der Keeper zur Stelle, als Öztürk vor ihm aufgetaucht war. Sekunden vor dem Pausenpfiff war es dann aber doch so weit: Korzuschek profitierte nach einem Einwurf von der ungeordneten Defensive und bugsierte die Kugel unhaltbar ins kurze Eck.

Neuer Schwung dank Stock

Da musste also was passieren in der Spielweise der Steinbacher, die praktisch ohne Torchance geblieben sind, im Spiel nach vorn ideenlos angerannt waren und in der Defensive allzu sorglos agiert hatten. Trainer Alipour, der das nüchtern und sachlich analysierte, ließ den blassen Christian März in der Kabine und schickte für ihn Paul Stock in die zentrale offensive Mittelfeldposition. Ein Schachzug, der sich sofort nach Wiederbeginn bemerkbar machte. Der TSV, der jetzt nur noch eine Richtung kannte, nämlich die nach vorne, hätte schon nach drei Minuten nach zwei Riesenchancen verkürzen und ausgleichen können.

Doch zunächst verzog Sasa Strujic den Ball am langen Pfosten vorbei, dann war es Stock, der vergab. Torhüter Löhe hatte gegen den frei vor ihm aufgetauchten Ex-Dudenhofener prächtig reagiert. Als der Keeper dann wenig später auch gegen Enos Bytyqi ähnlich gut parierte, hatte der sich praktisch schon die Note eins verdient, denn frühe Tore in Halbzeit zwei hätten das Spiel nicht nur gekippt, sondern auch gedreht. Weitere Möglichkeiten von Bytyqi sowie Versuche aus der Distanz gegen die geschickt agierende, vielbeinige Gießener Defensive von Sören Eismann brachten ebenfalls nichts ein.

Ex-Steinbacher Trkulja vom Platz

Als Nikola Trkulja nach einem eher harmlos anmutenden Foul im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Timo Wlodarczak aus Bebra präsentiert wurde, verblieb den Steinbachern noch fast 20 Minuten in Überzahl. Doch auch jetzt fand sich kaum mal eine Lücke im Block der schwarz gekleideten Gastgeber, die erst in der 78. Minute den Gegentreffer hinnehmen mussten. Kapitän und Abwehrchef Benjamin Kirchhoff, den es längst nicht mehr hinten hielt, wurde am Fünfmeterraum zu Fall gebracht. Sascha Marquet sorgte mit dem verwandelten Strafstoß dafür, dass die Steinbacher Hoffnungen auf Zählbares in der Schlussphase Nahrung erhielten.

Doch auch in Unterzahl fand sich immer wieder ein Gießener Abwehrbein und auch Torhüter Löhe, die diese Steinbacher Hoffnung zunichte machten. "Ich glaube, wir haben alles getan, um das Spiel zu drehen, aber die Gießener haben das sehr geschickt verteidigt. Unsere Probleme lagen eher im ersten Durchgang, als wir zu viele Fehler gemacht haben." Während seine Spieler enttäuscht in der Kabine hockten und diese Niederlage zum Jahresauftakt zu verdauen hatten, fand Adrian Alipour vor der Tür anerkennende Worte für den guten Auftritt der Gastgeber und die Steigerung seiner Steinbacher nach der Pause. Die verpasste Tabellenführung war für den Coach kein Thema, denn die Saison ist ja noch lang.

Dienstag gegen Stuttgart

Der TSV wird, wenn es denn die Witterung zulässt, bereits am Dienstag (14 Uhr) auf dem Kunstrasen am Herborner Rehberg zum Nachholspiel gegen die U23 des VfB Stuttgart antreten. Am Montag wird eine Platzkommission dort die Gegebenheiten testen. Am Haigerer Haarwasen wird kein Ball rollen, dort bedecken 20 Zentimeter Schnee den Rasen.

TSV: Paterok – Heinze (79. Ilhan), Mihaljevic, Kirchhoff, Strujic – Eismann, Bisanovic – Lahn (84. Hoffmann), März (46. Stock), Marquet – Bytyqi. - Schiedsrichter: Timo Wlodarczak (Bebra). – Gelb-Rote-Karte: Nikola Trkulja (FC Gießen, 77. wegen wiederholten Foulspiels). - Tore: 1:0 Erkilinc (3.), 2:0 Korzuschek (44.), 2:1 Marquet (79., Foulelfmeter).