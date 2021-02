„Ewiger Badura“ macht im Sommer Schluss

Solche Flugeinlagen gehören bald der Vergangenheit an: Torhüter Christian Badura hängt beim VfL Bad Berleburg im Sommer die Handschuhe an den Nagel und beendet mit 40 Jahren seine aktive Karriere.

Bad Berleburg. Nach zwölf Jahren endet eine Torhüter-Ära beim Landesligisten VfL Bad Berleburg. Der Nachfolger kommt von den Sportfreunden Siegen.

Dieser Tag musste irgendwann einmal kommen, doch so richtig glauben kann es beim VfL Bad Berleburg noch keiner: Christian Badura, seit 2016 wieder für den Landesligisten zwischen den Pfosten und mittlerweile 40 Jahre alt, beendet im Sommer seine aktive Laufbahn – eine Torhüter-Ära beim VfL geht somit zu Ende.

Obwohl der Routinier kein gebürtiger Wittgensteiner ist, verbrachte er in zwei Amtszeiten – von 2003 bis 2008 und zuletzt von 2016 bis 2021 – knapp zwölf Jahre bei seinem Herzensverein, führte das Team 2017 als Kapitän zum Landesliga-Aufstieg und ist sowohl sportlich als auch menschlich nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken.

„Durch unseren regen Austausch wussten wir, dass der Tag kommen wird. Wir sind sehr dankbar, dass Christian uns so lange die Stange gehalten hat und wir in Ruhe einen Nachfolger suchen konnten”, erklärt Jürgen Klinkert, Sportlicher Leiter der Berleburger. Schon länger reifte der Gedanke an den Rücktritt bei Badura, der aktiv an der Suche nach einem Nachfolger beteiligt war.

Klein wird neuer VfL-Torhüter

Und den stellt der Verein nun vor: Mit Ludwig Klein wird ein 17-Jähriger den Platz des erfahrenen Baduras einnehmen. Der gebürtige Feudinger durchläuft derzeit noch die A-Jugendabteilung der Sportfreunde Siegen und gilt als großes Talent zwischen den Pfosten. Mit seinen Fähigkeiten konnte er auch Martin Uvira, Trainer der Berleburger, begeistern, wie Klinkert erklärte: „Am Ende beurteilt der Trainer die sportlichen Fähigkeiten – und Martin ist wirklich begeistert von Ludwig.”

Er selbst sei froh darüber, den „absoluten Wunschkandidaten“ für diese Position verpflichten zu können und damit eine große Baustelle für die nächste Saison vorzeitig geschlossen zu haben. Klein hingegen steht in seinem jungen Alter nun vor der großen Herausforderung, in der Senioren-Landesliga Fuß zu fassen und das Erbe von Christian Badura anzutreten – das Potenzial, eine wichtige Säule in der Kurstadt zu werden, scheint gegeben.

Rückendeckung für diesen mutigen Schritt erhält der junge Feudinger vom gesamten VfL. Ein mögliches Risiko – ob der geringen Erfahrung – geht der Landesligist jedoch gerne ein. „Der Junge traut sich die Landesliga zu – und sowohl die Mannschaft als auch der Verein sind alle von ihm überzeugt.”

Vorstandsamt geplant

Doch so ganz kann sich Badura wohl dann doch nicht vom VfL lösen. Trotz der weiten Entfernung zwischen seinem Wohnort Sprockhövel und der Kurstadt soll das Band zwischen dem Torhüter und seinem Verein auch in Zukunft nicht abreißen. Deshalb ist es der Wille beider Parteien, dass der 40-Jährige dem VfL Bad Berleburg erhalten bleibt. „Er bleibt uns auch weiterhin treu und möchte der Mannschaft beim Übergang helfen. Wie seine Rolle am Ende aussehen wird, müssen wir gemeinsam entscheiden.”

So endet im Sommer eine echte Ära beim VfL. Der „ewige Badura“ wird nicht mehr im Tor des Landesligisten stehen. Eine endgültige Trennung ist dies aber dennoch nicht, was bei einem solch besonderen Verhältnis zum Verein auch nicht verwunderlich ist.