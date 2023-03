Europameisterschaft: Torben Blech „fliegt“ ins Finale

Geschafft! Torben Blech erreicht bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul das Finale am späten Sonntagnachmittag.

Istanbul. Die Stabhochsprung-Qualifikation bei der EM in Istanbul ist zwar chaotisch, doch das stört Torben Blech nicht.

Torben Blech hat es geschafft! Der Gosenbacher überstand am frühen Samstagmorgen bei der Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaft in Istanbul die Qualifikation im Stabhochsprung und erreichte das Finale, das am Sonntag ab 17.17 Uhr MEZ mit insgesamt neun Springern stattfindet.

Im ersten Versuch

Der 28-Jährige war hinter dem Griechen Emmanouil Karalis der Zweitbeste in der Qualifikation, die sich wegen mehrfacher Probleme an der Anlage und daraus resultierenden Unterbrechungen wie ein Kaugummi in die Länge zog. Blech riss zwar gleich seinen ersten Versuch bei 5,40 m, überwand seine Einstiegshöhe aber im zweiten und war damit schon richtig „drin“ in diesem Wettkampf, der Ortszeit bereits um kurz nach 9 Uhr begonnen hatte. Die folgenden Höhen von 5,55 und 5,65 m nahm der dreifache Deutsche Hallenmeister ohne Mühe. Dann folgten die 5,75 m – es war die erforderliche Höhe, die sich letztlich als Scharfrichter herausstellen sollte. Die erneute Verzögerung vor seinem ersten Sprung schob Blech routiniert zur Seite und nahm 5,75 m gleich im ersten Versuch. Damit war so gut wie klar: Das ist der Sprung ins Finale!

Feld wird aufgefüllt

So kam es auch, denn neben ihm und Karalis, der in diesem Jahr schon 5,86 m geschafft hat, überwand nur noch Ben Broeders (Belgien) diese Höhe im ersten Versuch. Im zweiten zogen Claudio Michel Stecchi (Italien) und der Franzose Ethan Cormont (neue Saisonbestleistung) nach. Nachdem Tibaut Collet die 5,75 m nicht gepackt hatte, wurde das Finalfeld mit vier Athleten aufgefüllt, die bei 5,65 m weniger Fehlversuche hatten als der Franzose. Deshalb schafften es auch Sonder Guttormsen, Pal Haugen Lillefosse (beide Norwegen), Piotr Lissek (Polen) und Blechs Vereinskollege von Bayer 04 Leverkusen, Bo Kanda Lita Baehre in den Kampf um die EM-Medaillen.

Eine der ganz großen Favoriten schied dagegen aus: Der Niederländer Menno Vloon, hinter dem bei der EM nicht startenden Weltrekordler Armand Duplantis mit 5,91 m Europas Zweitbester in diesem Jahr, scheiterte an 5,65 m.

