Der Winterschlaf der heimischen Fußballmannschaften ist auch für die sechs Wittgensteiner Teams der Kreisliga C2 ab dem kommenden Sonntag endgültig vorbei – wenn es das Wetter zulässt.

Mit dem Start in die Restrunde am ersten März beginnt zudem das spannende Rennen um den Auf- und Abstieg. An der Tabellenspitze haben sich der VfL Bad Berleburg II und der FC Ebenau in Position gebracht Spitzenreiter Bürbach noch vom Thron zu stürzen, oder als Vizemeister mit aufzusteigen.

Am anderen Ende der Tabelle ist ein spannender Kampf um den Klassenerhalt zwischen den Sportfreunden Sassenhausen und dem TuS Dotzlar entfacht. Der SV Feudingen II, vorletztes Jahr aufgestiegen, hat eine hervorragende Vorbereitung hinter sich und im Mittelfeld der C-Liga vermeintlich kaum Sorgen. Für die „zweite Welle“ der SG Laasphe/Niederlaasphe könnte es hingegen kritisch werden.

VfL Bad Berleburg II

Erstmals seit dem Aufstieg 2015 klopft die Elf von Trainer Marco Winkler wieder an der Tür zur B-Liga. 33 Punkte aus 17 Spielen stehen momentan zu Buche, die den zweiten Tabellenplatz bedeuten. Sechs Punkte besser jedoch ist die SpVg Bürbach, die derzeit den Meistertitel inne hätte. Dahinter lauern mit dem FC Ebenau (32 Punkte) und dem SV Eckmannshausen (32) jedoch noch zwei weitere Mannschaften auf ihre Chance ins Meisterrennen, oder um den Aufstieg als Vizemeister einzugreifen. „Mit der Hinrunde unserer Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Auch jetzt im Winter hat Marco Winkler nochmals neue Impulse gesetzt. Wir sind fit und gut vorbereitet“, erklärt Kapitän Michael Birkelbach, der nach einem Kreuzbandriss dieses Jahr wieder zu alter Stärke findet. „Am Ende der Hinrunde haben wir einige Punkte verschenkt, das ist ärgerlich, aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass der Aufstieg nicht bei allen im Hinterkopf ist.“

Es steckt Wahrheit in Birkelbachs Aussagen, denn aus den letzten acht Spielen vor der Winterpause konnte der VfL lediglich drei gewinnen. Einen solchen Durchhänger sollten sich die Odebornstädter bei ihren Ambitionen nicht nochmal erlauben.

Gegner am Sonntag: SV Netphen II (Tabellenplatz 7/26 Punkte).

FC Ebenau

Was sich aus dem Mund von Michael Birkelbach noch zurückhalten anhörte, wird von Mario Julius, Trainer des FC Ebenau, deutlich offensiver formuliert: „Ich habe keine Angst vor der B-Liga und deshalb wollen wir oben angreifen“, erklärt der Übungsleiter, der einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger hat, als der direkte Konkurrent aus Bad Berleburg. Grund für Optimismus gibt es beim FCE ohnehin genug, da zum einen die Hinrunde deutlich besser verlaufen ist, als gedacht und zum anderen mehrere Langzeitverletzte wieder zum Kader stoßen. So darf Julius zum Beispiel David Limper ab Sonntag im Kader begrüßen.

Bild mit Symbolcharakter: Der FC Ebenau (blau) und der VfL Bad Berleburg liefern sich einen spannenden Zweikampf um den Aufstieg. Foto: Hans Peter Kehrle

Der torgefährliche Stürmer hat ein Jahr ausgesetzt, komplettiert nun aber die Sturmreihe um Raimond Wolf (11 Tore) und Sven Grauel (17). „Mir ist es egal, wie wir am Ende aufsteigen. Ob nun als Erster, Zweiter, oder Dritter. Aber dafür müssen wir unsere Leistung abrufen“, so Julius abschließend, der mit der Vorbereitung seiner Mannschaft nicht vollends zufrieden war, jedoch auf den Wettkampfcharakter seiner Truppe setzt.

Gegner am Sonntag: Salchendorf II (11./18).

SV Feudingen II

Ein wenig im Niemandsland der Tabelle befindet sich der SV Feudingen II. Mit Tabellenplatz neun nach 16 Spielen und den damit einhergehenden 24 Punkten ist man am Tannenwald nicht zufrieden. Besonders der schlechte Saisonstart hat das Ziel, eine bessere Saison zu spielen, torpediert. Die Niederlage gegen Abstiegskandidaten Hilchenbach II schmerzt die Feudinger Seele, wenngleich drei der verbleibenden fünf weiteren Niederlagen gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel kamen.

„Das ist nicht der Tabellenrang, den wir eigentlich angepeilt haben. Das Ziel für die Restserie muss nun sein, noch ein paar Plätze zu springen“, erklärt Kapitän Phillip Wagener, der aber eine gute Wintervorbereitung von seinem Team sah. Glücklicherweise, so der Defensivspieler, hat sich keiner Verletzt und auch die Testspiele gegen höherklassige Mannschaften wie den TSV Aue-Wingeshausen (4:3-Sieg) und dem SV Oberes Banfetal (3:3) lassen auf eine gute Frühform schließen. „Das Hauptaugenmerk lag auf der Defensive“, so Wagener abschließend.

Gegner am Sonntag: TuS Dotzlar (12./12).

TuS Dotzlar

Der TuS Dotzlar hat, wenn man nur den tabellarischen Stand betrachtet, die besten Karten auf den Klassenerhalt aller Teams im Tabellenkeller – als Tabellenzwölfter mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz geht der TuS in die Rückrunde. Wahrlich also kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Unter Neu-Trainer Gerold Koch, der im September für Klaus Afflerbach übernahm, lief es vor der Winterpause ein wenig besser, als man immerhin noch zwei Siege einheimste. „Besonders das letzte Spiel gegen Netphen II war wichtig für den Kopf, damit die Jungs wissen, dass sie noch gewinnen können. Mit der Vorbereitung nun bin aber nicht zufrieden“, erklärt Koch selbst, der zuletzt viele Verletzte und Kranke zu beklagen hatte – nicht die besten Vorzeichen für eine erfolgreiche Restrunde. In Dotzlar baut man jedoch auf den Heimvorteil. Sieben Spiele vor den eigenen Fans trägt der TuS noch aus und will sich so über Wasser halten. In zwei Wochen, so Koch, stoßen zudem die Verletzten wieder dazu.

Gegner am Sonntag: SV Feudingen II (9./24).

Sportfreunde Sassenhausen

Neuer Trainer, neuer Vorsitzender, neuer Erfolg im neuen Jahr? Diese Frage werden die Sportfreunde Sassenhausen, ganz im Stile von Otto Rehagel „auf dem Platz“ beantworten müssen. Nach nur elf eingeheimsten Zählern in der Hinrunde, trennt die SFS nur ein Punkt vom D-Liga-Abgrund (momentan Hilchenbach II). Alles läuft derzeit auf einen Dreikampf zwischen den Siegerländern und den zwei Wittgensteiner Teams hinaus.

Um die Kehrtwende und den siebten Nichtabstieg in Folge feiern zu können, wurde zur Winterpause mit Klaus Afflerbach ein echter „Feuerwehrmann“ als Trainer verpflichtet. „Es geht darum, schnellstmöglich aus dem Keller zu kommen. Die Trainingsbeteiligung ist gestiegen, die Mannschaft hat verstanden worum es geht. Wir werden bis zuletzt kämpfen“, versicherte der gebürtige Erndtebrücker auf der Jahreshauptversammlung des Vereins. Pikant wird es dann am 22. März, wenn Afflerbach auf den TuS Dotzlar trifft, den er bis September trainierte und dort schließlich entlassen wurde. Seinen alten Verein muss er schon fast ins Verderben stürzen, um seine Ziele zu erreichen.

Gegner am Sonntag: SpVg Bürbach II (1./39).

SG Laasphe/Niederlaasphe II

17 Spiele, 15 Niederlagen stehen für den Aufsteiger derzeit in den Büchern. Eine Bilanz, die nicht viel Hoffnung auf den Klassenerhalt macht. Mit vier Punkten rangiert die SG Laasphe/Niederlaasphe deshalb nicht ohne Grund am Tabellenende der Kreisliga C2 (der TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf hat vor der Saison abgemeldet). Der einzige Sieg gelang jedoch kurz vor der Winterpause durch einen 3:2-Erfolg gegen den TuS Johannland und könnte als Silberstreif am Klassenerhalts-Firmament dienen – die Tordifferenz spricht jedoch Bände. 19:90 Tore hat die Mannschaft von Marvin Duchardt in dieser Spielzeit aufzuweisen, was im Vergleich zum Rest der Liga wohl einfach zu wenig ist.

Gegner am Sonntag: Red Sox Allenbach (5./27).