„Es gibt noch Viele, die Frauenfußball nicht ernst nehmen“

Die Kreisliga-Fußballerinnen des SV Oberes Banfetal warten auf den Re-Start im Amateurfußball. Wir sprachen mit Kapitänin Carolina Ruskovski (26/Fischelbach), die das Amt im September übernommen hat. In den kommenden Wochen folgen Interviews mit den Spielführerinnen der weiteren Wittgensteiner Frauenteams.

Was zeichnet Ihr Team aus?

Teamgeist, Zusammenhalt und Kampfgeist. Wir können uns aufeinander verlassen und haben viel Spaß zusammen, bringen aber gleichzeitig Ernsthaftigkeit auf den Platz. Wir sind eine bunte Truppe mit unterschiedlichen fußballerischen und charakterlichen Eigenschaften.

Wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Ich denke jede einzelne kann sich immer noch selbst verbessern. Oft unterschätzen wir uns vielleicht und trauen uns selbst nicht genug zu. Jede Spielerin hat ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen, auf die wir im Training eingehen.

Was ist das Saisonziel des Teams?

Wir wollen natürlich möglichst weit oben in der Tabelle mitspielen, aber vor allem ist es uns wichtig eine gute Saison gespielt zu haben. Am Ende möchten wir sagen können, dass wir alles gegeben haben und als Team aufgetreten sind – auch, wenn es nicht für eine Sieg gereicht hat.

Wie geht die Mannschaft mit der Pandemie um?

Wir versuchen uns fit zu halten, zum Beispiel zwei Mal pro Woche in Form von virtuellem Krafttraining und Koordinationsübungen per Skype. Nebenbei absolviert jede für sich verschiedene Sporteinheiten wie Laufen oder Radfahren, die wir in einer App dokumentieren. So motivieren wir uns gegenseitig am Ball zu bleiben.

Gibt es ein Ritual in der Kabine?

Grundsätzlich darf vor und nach dem Spiel die Musik nicht fehlen. Bevor es auf den Platz geht, haben wir nach der Ansprache unserer Trainer noch Zeit um ums gegenseitig zu motivieren und Dinge anzusprechen, die uns wichtig sind.

Welche Spielerin ist für die Stimmung im Team unersetzlich?

Wir haben immer sehr viel Spaß zusammen – sowohl beim Training, als auch bei Aktivitäten außerhalb des Fußballplatzes, die oft von unserer Torfrau Hanna Jacobi mit sehr viel Engagement geplant werden. Mit ihr gibt es auf jeden Fall immer viel zu lachen und ihre Musik-Playlists halten die Stimmung hoch.

Welche Bedeutung hat Fußball für Sie?

Fußball ist für mich definitiv viel mehr als ein Hobby geworden. Es ist nicht nur ein Sport, der sehr viel Spaß macht, es ist auch toll Teil einer Gemeinschaft zu sein. Man lernt neue Leute kennen und entwickelt echte Freundschaften.

Haben Sie ein sportliches Vorbild?

Mein Bruder Daniel hat mich schon früh für den Fußball begeistert und mich oft zum Kicken mitgenommen. Dafür bin ich sehr dankbar, deshalb ist er mein großes Vorbild.

Was wünschen Sie sich für den Frauenfußball in Wittgenstein?

Zum einen hoffe ich, dass es weiterhin genug Frauen gibt, die Spaß am Fußball haben oder diese Sportart für sich entdecken. Es ist wichtig, dass die Mannschaften im Umkreis bestehen bleiben und hoffentlich noch viele dazukommen. Außerdem hoffe ich auf mehr Akzeptanz und einen höheren Stellenwert des Frauenfußballs. In ihm steckt viel Potenzial, aber es gibt immer noch viele Menschen, die den Frauenfußball nicht ernst nehmen oder als lächerlich befinden. Das ist sehr schade, denn wir lieben den Sport und es wäre schön dafür unterstützt und akzeptiert zu werden.

Mit Carolina Ruskovski sprach Heiko Rothenpieler