Erstes Nehrbauer-Training im Leimbachtal

Siegen. Erstes Training auf dem Kunstrasen des Leimbachstadions bei den Sportfreunden Siegen unter Thorsten Nehrbauer.

„So Männer, auf geht’s… Der neue Trainer Thorsten Nehrbauer hat am Mittwochabend seine erste Einheit mit den Oberliga-Kickern der Siegener Sportfreunde geleitet. Pünktlich um 17 Uhr versammelte sich der Kader in den Tribünen-Katakomben und lauschte der Ansprache des Coachs, der am Montagabend in der Geschäftsstelle seinen Vertrag unterschrieben hatte. Mit Thorsten Nehrbauer ist auch sein früherer Käner Co-Trainer Sergen Yesilcay eine halbe Stunde später auf dem Kunstrasen des Leimbachstadions aktiv geworden.

Das Trainergespann wird bei den Sportfreunden zudem um den ehamligen Käner Co-Trainer Sergen Yesilcay ergänzt. Foto: Rene Traut

Und die „Zaungäste“ unterm Tribünendach zählten mal schnell durch, wie viele Gesichter des Vorjahrs-Regionalligisten damit inzwischen bei den Siegenern angeheuert haben. Ein weiteres bekanntes Gesicht hatte sich zudem gestern in der Geschäftsstelle mit dem Sportfreunde-Vorsitzenden Roland Schöler getroffen: Rainer Jung, Buschhüttens „Mr. Triathlon“, der seine Ämter dort bekanntlich nach der Bundesliga-Saison niedergelegt hat. Gut möglich, dass weitere Personalien den bereits vollzogenen Umwälzungen folgen werden.

