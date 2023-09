Erndtebrücks Frauen „Vize“, Männer verlieren Doppel-Poker

Wittgenstein. Auch in der Südwestfalenliga und für die Herren 30 von der Lahn ist die Tennissaison zu Ende gegangen – größtenteils zufriedenstellend.

Der Abschluss war so, wie die ganze Saison war: „Super toll.“ Die Damen 30 des TC Gottfried von Cramm haben sich mit einem 5:1 gegen den TuS Bruchhausen den zweiten Platz in der Südwestfalenliga gesichert. Die Erndtebrücker Herren dürfen ebenfalls zufrieden sein. Nachdem durch ein 5:4 in Silschede bei Teil zwei der abgebrochenen Partie eine Woche zuvor der Klassenerhalt gesichert wurde, gab es zum Abschluss ein hauchdünnes 4:5 beim TC Hönnetal.

Eine Ebene tiefer beendete auch der TC Bad Laasphe zufrieden die Saison. Die Herren 30 sind nach dem Heimsieg gegen Siegen Bezirksliga-Dritter.

Südwestfalenliga

Damen 30: TC Gottfried von Cramm – TuS Bruchhausen 5:1. Kathleen Hofius, Nina Schinn und Nicole Birkelbach sorgten für drei Erndtebrücker Punkte in den Einzeln. Die letzten Zweifel am Sieg räumten die Doppel mit Vanessa Weber/Hofius und Schinn/Sabrina Dickel aus, die ebenso in zwei Sätzen gewannen. Nicole Birkelbach wahrte damit ihre weiße Weste: Sie verlor kein einziges ihrer sechs Einzel in dieser Saison.

An deren Ende zog Teamsprecherin Kathleen Hofius eine äußerst positive Bilanz, dass ein Punkt auf den verdienten Meister Littfeld fehlte, war kein Grund zur Traurigkeit beim TC GvC. „Wir wussten vorab gar nicht, ob wir mithalten können in dieser Liga. Deshalb haben wir uns natürlich gefreut zu sehen, dass es super passt. Wir hatten tolle Spieltage mit engen Matches und haben unser Ziel fast schon übertroffen. Platz zwei bedeutet eine super erfolgreiche Saison“; sagte Hofius.

Herren 30: TC Hönnetal – TC Gottfried von Cramm 5:4. Erst ein langes drittes Doppel entschied endgültig über die Vergabe der Punkte. Alexander Kiontke und Maximilian Birkelbach, die eher zufällig zur Verfügung standen und erstmals bei Erndtebrück eingesetzt wurden, kämpften verbissen, verloren aber mit 6:10 im Match-Tiebreak.

Insgesamt pokerten die Gastgeber besser; stellten Topspiel Maik Marnet (Lk 2,7) ins zweite Doppel. sodass bei GvC nur noch Ole und Jens Löcherbach einen Doppelpunkt ergatterten.

Ärgerlich, dass wir das letzte Spiel, auch durch personelle Probleme, verloren haben, sonst hätten wir nur gegen den Meister und den Tabellenzweiten verloren. Aber dennoch haben wir insgesamt eine sehr ordentliche Runde gespielt

Nach den Einzeln hatte es 3:3 gestanden, wobei Arne und Jens Löcherbach sowie der angeschlagene Julius Lefarth in zwei Sätzen gewonnen hatten.

Bezirksliga

Herren 30: TC RW Bad Laasphe – Siegener SC 5:4. „Wo hätten wir stehen können, wenn wir immer so in Bestbesetzung gespielt hätten wie am Samstag“, fragte sich Markus Benner vom Gastgeber nach dem vierten Sieg und Endplatz vier, nur einen Zähler hinter Meister Hagen. Ärgerlich beispielsweise mag das 2:7 mit mehrfachem Ersatz gegen Allendorf gewesen sein – sonst verlor kein Team gegen den Absteiger.

Gegen die Siegener, die die Klasse hielten, holten Matthias Prause, Florian Schulz und Andreas Gonser die Einzelpunkte – Letzterer ist mit 5:1 Siegen bester Laaspher in den Einzeln. Die entscheidenden Doppelpunkte sicherten Prause/Klingelhöfer und Schulz/Gonser.

In der Wintersaison werden die Rot-Weiß-Herren in der Südwestfalenliga auf Punktejagd gehen.

