Erndtebrücker Motorsportler erweitern ihren Fuhrpark

Erndtebrück. Mika Moszicke startet mit vier Podestplätzen in der NES 500 durch. Lisa Kiesow wird Sportleiterin. Pokale für die Trainingsfleißigsten.

Die beste Nachricht bei der Jahreshauptversammlung des Erndtebrücker Motorsportclubs verkündete der Vorsitzende Christian Kiehl ganz zum Schluss: Dank des Spendeneingangs einiger Unternehmen und Institutionen hat der Verein für das neue Jahr zwei neue Karts angeschafft. „Der Verein bedankt sich recht herzlich für die Unterstützung“, sagt Kiehl.

Gas geben mit den neuen Sportgeräten können die Motorsportler jeden Samstag von 13 bis 16 Uhr beim Training auf dem Gelände des Erndtebrücker Eisenwerks. Hier sind alle Jugendliche herzlich eingeladen. Infos für Interessierte gibt es unter Tel. 01 60 90 28 97 71.

Trotz des coronabedingten Ausfalls fast aller Veranstaltungen im Jahr 2021 erhielt der Verein den Trainingsbetrieb während der Pandemie im Rahmen der Möglichkeiten aufrecht, hinzu kam das eine oder andere Treffen – zum Beispiel in Form einer gemeinsamen Wanderung.

Der Erndtebrücker Motorsportclub nimmt bei seiner Jahreshauptversammlung zahlreiche Ehrungen vor. Foto: Verein

Sportleiter Santiago Nuñez berichtete über die Ergebnisse von Mika Moszicke, der 2021 in der Rennserie National Endurance Serie (NES 500) einige Langstreckenrennen im Tourenwagen bestritt. Hier fuhr Moszicke in der Klasse 3 mit einem BMW 330i als Gespann mit seinem Teamchef Jean- Louis Capliuk. Mit Platz zwei in Oschersleben, Platz drei im niederländischen Assen sowie Platz drei auf dem Lausitzring stand Moszicke gleich dreimal auf dem Podium. fahren. In der Meisterschaft belegte das Team am Ende den vierten Platz in seiner Klasse und den 17 Rang in der Gesamtwertung.

2022 will Moszicke vier Rennen im Tourenwagen-Junior-Cup bestreiten, ansonsten sind die EMC-Mitglieder bei der Siegerlandmeisterschaft im Slalomkart (VGS), beim DMV-Slalom- und DMV-Superkart aktiv. Bei den Wahlen wurden Peter Rath (2. Vorsitzender), Kevin Harms (Geschäftsführer), Lisa Kiesow (Sportleiterin), Santiago Nuñez (Jugendwart) und Steffen Kiehl (Beisitzer).

Für 10 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Ralf Hauke, Uwe Kiesow, Carolin Knebel, Maximilian Fischer und Santiago Nuñez geehrt. Pokale für ihre gute Trainingsbeteiligung erhielten Kulian Kuhn, Leon Dornhöfer und Marlon Moszicke.

