Erndtebrücker HC ohne Erklärung für totalen Bruch im Spiel

Im Saisonrückblick könnte es das Knackpunkt-Spiel im Ringen um Platz 3 sein, weshalb diese Niederlage besonders weh tut. Im Spiel gegen den direkten Verfolger in der Kreisliga, die HSG Lennestadt/Würdinghausen, unterlagen die Handballerinnen des Erndtebrücker HC am Samstagabend mit 11:15 (8:6), weshalb auch der Anschluss an das Spitzenduo der Liga verloren ging. „Gegen Lennetal und Lüdenscheid müssten wir jetzt gewinnen, um noch mal rankommen zu können“, stellt EHC-Trainer André Kloos, der sich sein Amt mit Christian Dohle teilt, mit Blick auf die Tabelle fest.

Der EHC war im Vorfeld gewarnt, denn Lennestadt/Würdinghausen hatte in seinen beiden zurückliegenden Spielen dem Spitzenduo der Liga, der DSG Lennetal und der HSG Lüdenscheid II, jeweils ein Remis abgerungen. Dennoch gelang ein hervorragender Start, denn in der 14. Minute stand eine 6:2-Führung auf der Anzeigetafel. Die Crux: In den weiteren 46 Minuten kamen nur fünf Tore hinzu. Zwischen der 22. und 42. Minuten sogar gar keins.

Erndtebrücker HC hat nun einen Monat Spielpause

Unkonzentrierte und unplatzierte Würfe spielten den Gästen in die Karten, dazu kam Pech mit einigen Aluminium-Treffern. „Christian und ich haben dafür keine Erklärung. Wenn wir so weitergespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, als wir noch drei oder vier Tore mehr hätten haben müssen, wären wir klar das bessere Team gewesen. Aber es ist total nach hinten losgegangen“, klagte Kloos: „In der Abwehr haben wir dann auch noch die Beinarbeit vernachlässigt. Ich war nach dem Spiel erstmal stinksauer, aber vielleicht hatten wir auch einfach nur alle einen schlechten Tag.“

Zeit für die Aufarbeitung gibt es jedenfalls reichlich: Der EHC pausiert nun bis zum 21. März.

Erndtebrück: Anne Nölling (Tor), Ina Schneider, Vanessa Saßmannshausen, Carolin Bem, Subhieh Naser (2), Anna Dickel (4), Carolin Siebert (1), Melina Lange (3), Linda Laubisch, Katarina Langer, Ann-Kathrin Duchardt, Sara Völkel (1).