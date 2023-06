Erndtebrücker D-Jugend verliert den Kampf um den „Pott“

Siegen. Wo ist der Pokal für den Pokalsieger der D-Jugend? Kalli Münker, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, kam „ohne“ zum Endspiel.

Es war ein Tag wie gemalt für die D-Junioren der Sportfreunde Siegen, denn sie besiegten im Kreispokalfinale den TuS Erndtebrück auf dem Nebenplatz des Leimbach-Stadion mit 6:0 (3:0). Damit hat sich der SFS-Nachwuchs für den Westfalenpokal qualifiziert. Wie bei den Profis gab es nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Maik Kielmann (Sohlbach-Buchen) die obligatorische „Dusche“ – natürlich nicht mit Sekt oder Bier, sondern mit Wasser.

170 Zuschauer bildeten einen schönen Rahmen für das Finale. Kalli Münker, erster Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, nahm die Siegerehrung vor: „Ich habe 40 Ehrenmedaillen und einen neuen Pokal mitgebracht“, sagte der Hilchenbacher, „wo der alte Pokal geblieben ist, weiß keiner. Er ist einfach unauffindbar.“

+++ Lesen Sie auch: A-Junioren des TuS Erndtebrück spielen Abstiegsrelegation +++

„Über das Ergebnis gibt es keine zwei Meinungen, denn Siegen war in allen Belangen die deutlich bessere Mannschaft“, ging Münker auch auf den sportlichen Part ein. Die Sportfreunde gingen in diesem Duell zweier Bezirksligisten bereits nach einer Minute durch das Elfmetertor von Spielführer Lauren Llabjani mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit beherrschte Siegen das Geschehen, kamen die Nachwuchskicker aus dem Wittgensteiner Land während der gesamten 60 Spielminuten nur zwei Torchancen.

„Durch das frühe Führungstor konnten wir unser Spiel mit Tempo, technischen Finessen und gutem Umschaltspiel aufziehen“, freute sich Siegen Co-Trainer Jan Dreßen, der mit Jens Walbersdorf den Nachwuchs betreute. Für den Pokalsieger 2022/2023 trafen neben Lauren Llabjani noch Elias Reuter (2) und Elia Köhler (3) zum 6:0-Endstand ins Schwarze.

Der Erndtebrücker Nachwuchs, der von Michael Müller, dem Trainer der Oberliga-Mannschaft betreut wurde, hatte sich trotz der deutlichen Niederlage nicht viel vorzuwerfen. „Das frühe Gegentor hat uns aus dem Konzept gebracht“, bilanzierte Michael Müller.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein