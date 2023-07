Erndtebrück holt einen Flexiblen fürs Mittelfeld

Erndtebrück. Kurz vor dem Testspiel-Doppelpack am Dienstag und Mittwoch hat der TuS seinen zehnten Neuzugang klar gemacht.

El Euch schließt sich dem TuS Erndtebrück an Der Deutsch-Marokkaner Haitham El Euch spielt ab sofort für den TuS Erndtebrück in der Westfalenliga. El Euch lief zuletzt für den TSV Steinbach in der Hessenliga auf. Zuvor war der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler von 2019 bis 2021 für den SSV Langenaubach in der Verbandsliga aktiv.

In Erndtebrück ist der Linksfuß bereits bekannt: Vor seinem Engagement im Hessen verbrachte El Euch das erste Seniorenjahr in unserer damaligen Landesliga-Mannschaft. Ausgebildet wurde El Euch bei den Sportfreunden Siegen. Nun möchte der 24-jährige erneut beim TuS Erndtebrück durchstarten: „Ich kenne den Verein und das Umfeld bereits aus der Saison 2018/19. Ich freue mich, nun Teil der Mannschaft zu sein. Wir können in dieser Saison trotz der Neuformierung eine gute Rolle spielen.“

Der Sportliche Leiter Holger Lerch freut sich über den Neuzugang: „Wir erwarten uns sportlich einiges von Haitham. Mit seiner Geschwindigkeit wird er unser Spiel variabler machen.“

