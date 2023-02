Bei der Pressekonferenz in der DAV-Kletterhalle wurden der Seven Summits Laufs 2023 vorgestellt.

Großsportveranstaltung Erlebnis-Charakter bei Seven Summits Siegen im Vordergrund

Siegen. Im August findet das große Sport-Event in Siegen statt.

Auch in diesem Jahr können viele Gipfelstürmerinnen und Gipfelstürmer die sieben Hügel Siegens erklimmen. Am 19. August findet zum dritten Mal die Großsportveranstaltung „Seven Summits Siegen statt. Das außergewöhnliche Event, organisiert durch „anlauf“ und der DAV Sektion Siegerland, bietet für heimische Sportlerinnen und Sportler eine tolle Aktivität, soll aber auch gleichzeitig für viele Touristen die Vielfalt der Großstadt hervorbringen. Neben dem Traillauf und der Classic-Wanderung über 25 Kilometer und 800 Höhenmeter, wird für Langstreckenliebhaber erstmals eine XL-Variante mit über 50 Kilometern und 1200 Höhenmeter angeboten – 80 Prozent über Wald -und Forstwege und etwa 20 Prozent durch die Stadt.

„Seven Summits hat das Zeug, eine Kultveranstaltung zu werden. Zumindest ist es auf dem besten Weg dahin“, so Stadtrat Arne Fries. Nach 300 Aktiven im ersten Jahr und 300 Läuferinnen und Läufer sowie 300 Wanderinnen und Wanderern im Jahr 2022, setzt das Team rund um Martin Hoffmann vom Veranstalter und Ausrichter „anlauf“ erneut eine Schippe drauf. Mit jeweils 333 pro Wettbewerb (Classic- und XL-Wandern, Laufen) können bis zu 1000 Personen die sieben Berge abklappern. „Das Event ist eine riesige Werbung für Siegen und sorgt auch, nach eigenen Erfahrungen, für überregionale Aufmerksamkeit“, betont Arne Fries.

Veranstaltung nun Samstag

Das sei schließlich auch eines der Ziele der Veranstaltung: Seven Summits soll eine Stadtbesichtigung der besonderen Art sein.

„Wir haben uns bewusst gegen eine Meisterschaft oder einen Wettbewerb entschieden. Der Erlebnischarakter steht absolut an erster Stelle“, so Martin Hoffmann. Die Erkundung der Stadt sei auch für Heimische lohnenswert: „Beim letzten Lauf habe ich Ecken kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte, obwohl ich aus Siegen komme und hier aufgewachsen bin“, erklärt Tillmann Reusch, Vorstandsmitglied des Hauptsponsors Sparkasse Siegen.

Die Förderung der Region liegt dem Namensgeber und ebenfalls Hauptsponsor „The Summit“ auch sehr nah: „Wir haben großes Interesse daran, in der Region etwas zu bewirken. Sie ist uns sehr wichtig“, sso Bernd Buxbaum, Mitglied der Konzerngeschäftsführung des Unternehmens. „Wir suchen gute Leute und gute Leute brauchen eben auch ein gutes Umfeld“, ergänzt Buxbaum.

Die gesamte Veranstaltung findet an einem Samstag statt. Die Wanderer starten zwischen acht und neun Uhr, die Läufer zwischen 17 und 18 Uhr - Gesamtzielschluss ist 22 Uhr. Für alle bereits angemeldeten Läuferinnen und Läufer, gibt es ein kostenloses Kennenlern-Ticket für den Deuzer Sparkassen Pfingstlauf, sofern an diesem Landschaftslauf noch nicht teilgenommen wurde. Seitens Seven Summits Siegen wolle man somit die gute Zusammenarbeit mit dem Tus Deuz, dessen erfahrenen Läufern im vergangenen Jahr die Streckensicherung übernommen hatten, fortführen und sich solidarisch mit der Siegerländer Volkslaufszene zeigen.





Bergkönigin und Bergkönig

Auch wenn das Augenmerk nicht auf dem Wettkampf liege, werden bei dem Deuzer Sparkassen- Pfingstlauf und bei Seven Summits Siegen die Siegerländer Bergkönigin und der Bergkönig gesucht: Die Platzierungen werden addiert, die ersten drei Frauen und Männer erhalten Pokale und alle Teilnehmenden eine Extra-Urkunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein