Entwarnung - aber auch ein paar Sorgen in Erndtebrück

Erndtebrück Die Vorbereitung auf die Fußball-Westfalenliga nimmt Fahrt auf beim TuS Erndtebrück. Ein Japaner wird dabei keine Rolle mehr spielen.

Entwarnung bei Luca Pasquale Quartaro vom Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück vor dem zweiten Testspiel der Wittgensteiner am Samstag (15.30 Uhr) beim Hessenligisten SC Waldgirmes. Der 19-jährige Angreifer hatte sich am Mittwochabend, beim 3:0 beim Bezirksligisten RW Hünsborn, verletzt. Julian Kaiser zeigte sich am Freitag einigermaßen beruhigt: „Es ist zum Glück nichts am Knie, vielleicht hat er eine unglückliche Bewegung gemacht.“ Am Freitag würde Luca Pasquale Quartaro „nur leicht trainieren“, erklärte der Erndtebrücker Co-Trainer, tags darauf in Waldgirmes aber nicht mitspielen.

Testspieler wird nicht verpflichtet

Die Ausfahrt nach Lahnau, zwischen Wetzlar und Gießen gelegen, macht Rin Uga ebenfalls nicht mit. Nach einem Probetraining am Dienstag und dem Test am Mittwoch in Hünsborn habe der Tabellenführer vom „Pulverwald“ die Überlegungen verworfen, sagte Julian Kaiser, den 21-jährigen Mittelfeldspieler aus Japan möglicherweise zu verpflichten.

Überdies muss Julian Kaiser, der erneut ohne Trainer Michael Müller (beruflich eingebunden) an der Seitenlinie stehen wird, unverhofft auf einige Spieler verzichten: Neben Luca Pasquale Quartaro fallen auch Ahmad Ibrahim (Schlag auf den Fuß), William Wolzenburg (privat verhindert), Jordy Dombo (Zerrung beim Aufmachen in Hünsborn) und erneut Kapitän Admir Terzic („Pausiert nach einem Tritt auf den Fuß im Training noch am Freitag und Samstag“, so Julian Kaiser) aus.

Unterdessen haben die Erndtebrücker nun endgültig Ort und Anstoßzeit für ihr Testspiel gegen den Rheinlandligisten VfB Wissen festgezurrt: Die Begegnung findet jetzt am Mittwoch (31. Januar) um 19 Uhr auf dem Sportplatz „Ludwigseck“ des FC Freier Grund in Neunkirchen-Salchendorf statt.

