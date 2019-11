In der vorletzten Spielwoche im heimischen Tischtennis lief es, was die Wittgensteiner Top-Mannschaften angeht, nur für den Kreisligisten VfL Bad Berleburg gut.

Bezirksklasse

TSV Aue-Wingeshausen - VTV Freier Grund II 4:9. Nach zehn Spielen steht für Aue-Wingeshausen weiter nur ein Sieg zu Buche. Durch die Niederlage im Kellerduell verliert der TSV den direkten Anschluss an die Nichtabstiegszone. Gegen Freier Grund II punkteten einzig Alfred Gleißner/Markus Schmidt in den Doppeln. In den Einzeln blieben die Zähler von Christoph Koch (2) und Stefan Thamke (1) leider allein.

Kreisliga

VfL Bad Berleburg - TuS Ferndorf II 9:5. Die Siegerländer sind eigentlich ein Angstgegner des VfL, der diesmal aber kaum Probleme mit dem TuS hatte. Nach den Doppeln stand es schon 2:1 für den VfL, weil Lars Langenbach/Mark Bergmann und Thomas Kaiser/Dirk Lerch gewannen. In den Einzeln vollendeten Langenbach (1), Bergmann (2), Kaiser (2) und Lerch (2) zum Heimsieg.

TuS Erndtebrück - TTV Altfinnentrop 3:9. Gegen den Tabellenführer hatte der TuS wenig zu bestellen. Zwar gewannen Jürgen Frank/Alexander Strohmann ihr Doppel, doch in den Einzeln schafften nur noch Jürgen Frank und Martin Völkel je einen Spielpunkt. Bis auf einen Vergleich, der im fünften Satz endete, gingen aber alle weiteren Einzel klar verloren. Der TuS beendet die Hinserie mit 11:11 Punkten, was für den Aufsteiger recht respektabel ist.

1. Kreisklasse

TSV Aue-Wingeshausen II - TV Eckmannshausen II 9:3. Schon nach dem 3:0 aus den Doppeln durch Jens Wied/Albert Beuter, Friedhelm Linde/Lars Radenbach und Christoph Böhl/Rüdiger Miß standen die Weichen auf Sieg. In den Einzeln sicherten dann Jens Wied (1), Friedhelm Linde (1), Lars Radenbach (2), Rüdiger Miß (1) und Albert Beuter (1) den hohen Heimerfolg des TSV. Die „Zweite“ aus Aue-Wingeshausen steht aktuell nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze.

TV Arfeld - TTG SMS Dahlbruch 4:9. Nach dieser Niederlage ist die Tabellenführung des TVA „futsch“. Der starke Gast aus Dahlbruch, jetzt mit einem Remis und einer Niederlage Tabellenerster, lag schon nach den Doppeln 3:0 vorn. Markus Bätzel/Bernd Feige, Benjamin Belz/Heiner Volkmer und Björn Gerhardt/Lars Wied verloren jeweils in drei Sätze. Für die drei Punkte des TVA sorgten Markus Bätzel (1), Benjamin Belz (2) im vorderen Paarkreuz-Einzel sowie Bernd Feige in der „Mitte“.

TV Kreuztal - TV Laasphe 9:0 kampflos. Die Laaspher traten zum fälligen Meisterschaftsspiel in Kreuztal nicht an. Die Wertung wurde von der Staffelleitung mit 2:0 Punkten und 9:0 Spielen für Kreuztal vorgenommen. Der TV Laasphe muss zum Rückspiel nun ebenfalls in Kreuztal antreten.

TTG Netphen IV - TuS Erndtebrück II 9:0. Beim Spitzenteam in Netphen hatte die Erndtebrücker Reserve wenig zu bestellen. Das Team in der Aufstellung Kai Schaumann, Andre Haschke, Matthias Völkel, Adolf Müller, Matthias Heesen und Maik Zimmermann gewann nur einen Satz aber keinen Zählpunkt.

Kreisklasse Jungen 18

VfL Bad Berleburg - VfB Wilden 6:4. Nach dem 1:0 von Marius Wache/Lucas Plaschke im Doppel waren Marius Wache (2), Lucas Plaschke (2) und Lorenz Schmidt (1) im Einzel dem Tabellennachbarn Wilden leicht überlegen. Der VfL ist aktuell Fünfter in der neun Teams umfassenden Tabelle.

Kreisliga Jungen 15

TSV Aue-Wingeshausen - VfL Bad Berleburg 3:7. Bis zum 2:2-Zwischenstand war das Spiel in Wingeshausen völlig offen. Danach setzte sich der Gast jedoch durch Nikolas Bergmann (2), Collin Wick (1), Tom Wache (1) und Tim Rosemann (2) im Einzel klar ab. Beim Gastgeber besorgten Max Grebe (2) und Kjell-Mewes Berger (1) die Gegenzähler. Mit dem Sieg schnappt Bad Berleburg dem punktgleichen TSV den zweiten Platz in der Abschlusstabelle der Herbstrunde noch vor der Nase weg – dank der besseren Spielbilanz. Nur dem ungeschlagenen Gruppensieger TTG Netphen war nicht beizukommen.

TuS Elsoff - TTG Netphen II 8:2. Nach der Doppeleröffnung von Jannes Gücker/Leon Röthig mit 1:0 waren die Hausherren auch in den Einzeln tonangebend. Michel Haberzettl (3), Jannes Gücker (2) und Leon Röthig (2) sammelten die Punkte zum Sieg des TuS, der die Runde als Tabellenvierter mit 18:22 Punkten beendet.