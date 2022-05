Fußball-Westfalenliga Elmin Heric steigt mit TuS Bövinghausen in die Oberliga auf

Dortmund/Gerlingen. Der Erndtebrücker Elmin Heric jubelt im Team mit Ex-Profi Kevin Großkreutz. Sein persönlicher Anteil am Erfolg ist nicht gering.

Der Erndtebrücker Elmin Heric steigt mit dem Dortmunder Stadtteil-Club TuS Bövinghausen in die Fußball-Oberliga Westfalen auf. Mit einem Sieg am Samstag gegen die SpVg Hagen 1911 wollte das Team aus dem Dortmunder Westen den Aufstieg perfekt machen, doch dazu kam es wegen unerwarteter Schützenhilfe schon am Donnerstagabend.

Elmin Heric im Spiel beim DSC Wanne-Eickel für den TuS Bövinghausen in Aktion. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Tabellenschlusslicht FSV Gerlingen siegte im Nachholspiel überraschend mit 3:0 (2:0) gegen den Tabellenzweiten DJK TuS Hordel. Damit liegt Bövinghausen vier Spieltage vor dem Saisonende uneinholbar vorne und konnte die „Mission Meisterschaft“, wie sie es nannten, als erfüllt ansehen.

Duell gegen die Ausbildungsclubs

Im Team von Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz ist Elmin Heric erst in der Winterpause eingestiegen, aber dann voll durchgestartet. In 14 Partien schoss der Erndtebrücker bislang 15 Tore.

Auch in der kommenden Saison spielt der Wittgensteiner, der wieder in Erndtebrück lebt, für Bövinghausen – und trifft in der Oberliga unter anderem auf seine Jugendvereine TuS Erndtebrück und Sportfreunde Siegen.

