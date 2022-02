Elias Dickel übertrifft im Glaspalast die Erwartungen

Sindelfingen. Leichtathlet Elias Dickel von der LG Wittgenstein überzeugt bei den Deutschen Meisterschaften im Hochsprung. So läuft der Wettkampf.

Die Erwartungen übertroffen und einen starken Eindruck hinterlassen – dies beschreibt die erzielte Leistung und die Platzierung von Elias Dickel bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften, die am Wochenende im Glaspalast Sindelfingen ausgetragen wurden.

Der Athlet der LG Wittgenstein war im Hochsprung der U20 einer von sage und schreibe 17 Sportlern, die die Qualifikationshöhe von 1,95 Metern erzielt hatten. 14 von ihnen gingen auch tatsächlich an den Start. Aufgrund der Vielzahl an Normerfüllungen musste Dickel, obwohl er in diesem Monat die Norm bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf erneut bestätigt hatte, etwas zittern, ob er angenommen wurde. Da vier Sportler mit 1,95 m gemeldet hatten, wurde das Teilnehmerfeld auf 17 Athleten erweitert – der Birkefehler konnte das Hotelzimmer buchen.

Klares Ziel für die Freiluftsaison

Aufgrund seines Trainingsrückstandes und der fehlenden Sprung-Routine nach einer erneuten Verletzung reiste der 18-Jährige diesmal nur als Außenseiter nach Sindelfingen. Die Einstiegshöhe (1,85 Meter) und 1,90 m meisterte er im ersten Versuch. Bei 1,95 m und 1,98 m machte sich erwartungsgemäß die fehlende technische Sicherheit bemerkbar, sodass Dickel jeweils über drei Versuche gehen musste. In beiden dritten Versuchen zeigte er seine Nervenstärke und setzte die Korrekturen seines Heimtrainers um. Bei 2,01 m blieb die Latte beim dritten Anlauf nicht liegen, obwohl der Sprung sehr gut aussah.

Der Landestrainer gratuliert

Überraschend, wie die LGW in einer Pressemitteilung schreibt, erkämpfte sich Dickel mit seiner Leistung den fünften Platz – höhengleich mit dem Viertplatzierten. Damit setzte der Wittgensteiner seinen Aufwärtstrend fort. „Über die 2,01 m wäre ich heute gerne noch gesprungen – das hebe ich mir für die Freiluft-Saison auf. Ich freue mich riesig über die Saison-Bestleistung“, sagte der strahlende Sportler nach der Siegerehrung.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Landesdisziplintrainer Michael Hornig, der den Wettkampf zu Hause im Livestream verfolgte. Auch der Heimtrainer zeigte sich begeistert: „Elias hat sich heute stark präsentiert und gezeigt, dass er voll da ist, wenn es drauf ankommt. Platz fünf in Deutschland ist für seinen derzeitigen Trainingsstand sensationell“, findet Bernd Walter.

Gold holte sich Friedrich Schulze (TV Gelnhausen) vor Louis Robertz (TV Wattenscheid) und Maximilian Grün (ASC Darmstadt). Alle drei übersprangen 2,07 m.

