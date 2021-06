Elias Dickel siegt bei den Ruhr Games im Hochsprung

Bochum. Bei den Ruhr Games mischen die Wittgensteiner Leichtathleten Till Marburger und Elias Dickel in einem hochklassigen Starterfeld vorne mit.

Es gab nicht die geplanten Westfälischen Jugendmeisterschaften mit Vergabe von Titeln, aber zumindest einen Wettkampf für Kaderathleten – auf diesen Kompromiss hatten sich der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen und die Organisatoren der Ruhr Games vor einigen Wochen geeinigt. Die unsichere Rechtslage sowie die ungleichen Chancen zur Vorbereitung und Qualifikation machten diesen Schritt notwendig.

Zu den Sportlern im Lohrheidestadion in Wattenscheid und im Fußballstadion des VfL Bochum, wo ein Stabhochsprungwettkampf auch für Gaststarter stattfand, zählten zwei Athleten aus Wittgenstein: Der Birkelbacher Stabhochspringer Till Marburger (LG Olympia Dortmund) aus dem Nachwuchs-Bundeskader sowie Elias Dickel von der LG Wittgenstein, der dem Landeskader angehört.

Dickel will sich jetzt steigern

Dickel sicherte sich in der U18-Wertung mit der Höhe von 1,92 Metern seinen zweiten Wettkampfsieg in dieser Saison, verwies Benny Madu von der DJK Blau-Weiß Annen (1,88 m) auf den zweiten Platz. Dickels Heimtrainer Bernd Walter hatte die Hochsprung-Latte für den Wettkampf-Einstieg etwas höher auflegen lassen als zuletzt: Sein Athlet übersprang die 1,80 m mühelos im ersten Versuch und benötigte auch für die anschließenden 1,84 m nur einen Sprung. Bei den weiteren Höhen 1,88 m und 1,92 m erlaubte sich der Birkefehler jeweils einen Fehlversuch. Höher ging es diesmal nicht hinaus.

Marburger bestätigt seine gute Form

Die geforderte Qualifikationsnorm im Hochsprung von 1,95 m für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die Ende Juli in Rostock stattfinden sollen, erfüllte Elias Dickel bereits bei seinem Saisoneinstieg am 16. Mai in Münster, er möchte in den kommenden Wochen aber noch eine Steigerung nachlegen, um die Teilnahme „in trockenen Tüchern“ zu haben.

Auch Till Marburger hat die Norm für Rostock bereits in der Tasche. Der U20-Athlet, der für die LG Olympia Dortmund startet, bestätigte seine starke Form und wurde im Stabhochsprung mit einer Höhe von 4,90 m Ruhr-Games-Zweiter hinter Luke Zenker (Bayer 04 Leverkusen). An seiner Einstiegshöhe von 4,60 m scheiterte Marburger zwei Mal, ehe er aus taktischen Gründen die Höhe von 4,70 m ausließ und gleich im ersten Versuch 4,80 m schaffte. Der Birkelbacher bestätigte am Ende seine persönliche Bestleistung, die er Ende Mai in Leichlingen erzielt hatte.

