EJOT-Team TV Buschhütten: Verjüngt zu den nächsten Titeln

Während die Filmpräsentation der Bundesliga-Kader und der Neuzugänge läuft, huscht immer wieder ein Lächeln über das Gesicht von Rainer Jung. Der Sportdirektor des EJOT-Team TV Buschhütten ist sichtlich zufrieden mit dem, was er den Vertreter der Sponsoren und einem Teil seiner Athleten in den Räumlichkeiten des Partner Gräbener Maschinentechnik präsentieren kann. Denn, besonders mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli - 9. August), hat der Triathlon-Bundesligist seine Kader bei den Herren und Frauen in der Breite gestärkt und auch verjüngt. „Für das Team ist Olympia schlecht, denn Tokio schwebt über allem. Daher mussten wir uns breiter aufstellen“, erklärt Rainer Jung. Und da auch die Leistungsträger nicht jünger, und wie Jung anmerkt, nicht schneller werden, wurde bei den Neuverpflichtungen auch vermehrt auf eine neuere Generation gesetzt. „Wir brauchen diese Leute, auch um Druck auf die arrivierten Athleten zu machen“, so Jung.

Die Herren

Mit einem Blick auf die Kaderzusammenstellung bei den Herren scheinen beide Vorhaben umgesetzt worden zu sein. Insgesamt 38 Athleten sind für die fünf Bundesliga-Rennen dabei, darunter neun Neuzugänge, die, bis auf eine Ausnahme, alle Jahrgang 1995 oder jünger sind.

Sogar erst im aktuellen Jahrtausend geboren ist Sergio Baxter Cabrera. Der Spanier machte in der vergangenen Saison als Dritter bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lausanne und als Junioren-Weltmeister im Duathlon in Pontevedra auf sich aufmerksam und wird von nun an das Trikot der Buschhüttener tragen. Zwei Jahre älter als Baxter Cabrera ist Ben Dijkstra (Jahrgang 1998). Der Brite kommt mit der Empfehlung des U23-Europameistertitels in Valencia zum EJOT-Team. Auch Dijkstras Landsmann Jack Willis, Hayden Wilde (Neuseeland/beide 1997), Johannes Vogel (Deutschland/1996), Raphael Montoya (Frankreich/1995) und der zuletzt verletzte Norweger Jorgen Gundersen (1995) laufen von nun an in Rot auf. Die Riege der Neuzugänge schließt mit dem Briten Thomas Bishop (1991) ein schon etwas erfahrenerer Athlet ab.

Die Damen

Sogar elf Neuzugänge sind es bei der Frauenmannschaft. Allen voran Lisa Tertsch (1998). Die U23-Europameisterin aus dem vergangenen Jahr in Valencia kommt von Triathlon Potsdam, der Mannschaft, die das EJOT-Team im Vorjahr durchaus geärgert hat, nach Buschhütten. „Wir sind mega stolz darauf, dass sie bei uns ist“, freute sich Rainer Jung. Neben dem Titel in Valencia steht ein dritter Platz bei den U23-Weltmeisterschaften in Lausanne und ein Sieg beim Weltcup-Rennen in Antwerpen in der Statistik. Neben Tertsch sind auch Luisa Baptista (Brasilien/1994), Zsanett Bragmeyer (Ungarn/1994), Magdalena Früh (Österreich/2000), Margot Garabedian (Frankreich/1996), Nora Gmür (Schweiz/2001), Anne Holm (Dänemark/1999), Jenny Manners (Großbritannien/1990), Issy Morris (Großbritannien/1999) und Ilaria Zane (Italien/1992) neu dabei. Insgesamt umfasst der Kader somit 32 Athletinnen. „Wir haben einen mega guten Job gemacht“, blickte Rainer Jung zufrieden auf die Kaderlisten, die besonders er, als neuer Sportlicher Leiter der Herren, und Theresa Baumgärtel als sein Pendant bei den Frauen zusammengestellt hat.

Der Perspektivkader

Das Perspektivteam: Von links: Inga Sauer, Laura Weigel, Ersen Albayrak und Sinan Albayrak- Foto: Julian Kaiser

Neu ist dagegen der Perspektivkader, der vier Athleten umfasst, die langsam an die Bundesliga-Teams herangeführt werden sollen. Bei den Frauen sind dies Inga Sauer und Laura Weigel, bei den Herren die Brüder Ersen und Sinan Albayrak. „Früher haben wir auf ein Pferd gesetzt, jetzt setzen wir auf vier“, erklärte Rainer Jung und fügte an: „Ich bin davon überzeugt, dass das die vier besten Nachwuchstalente der Region sind.“ Für die Saison 2020 seien dabei noch keine großen sportlichen Ziele für das Quartett ausgegeben worden, vielmehr gehe es um die individuelle Weiterentwicklung. „Wir wollen irgendwann sagen können: ´Der oder die kommt von uns`“, gibt Rainer Jung das Ziel vor.

Der Ausblick

Nach acht Meistertiteln in Folge bei den Frauen und neun bei den Männern ist die Zielsetzung klar: Es sollen die nächsten beiden Titel her und damit im Jahr 2020 die dreifache 20 klargemacht werden. Denn für die Herren wäre es der elfte, für die Frauen der neunte Triumph. Insgesamt wäre das EJOT-Team so bei 20 Meistertiteln angekommen.

Rainer Jung mit dem Motto „Have fun and win“. Foto: Julian Kaiser

Los geht es am 6. und 7. Juni in Düsseldorf, wo es im Rahmen der „Finals“ auch gleich um die Deutschen Meistertitel geht, über Münster (28. Juni), Tübingen (26. Juli) und Nürnberg (23. August) geht es am 13. September zum Finale nach Saarbrücken (13. September). Getreu dem Motto „Have fun and win“ sollen dort die nächsten Erfolge hinzugefügt werden. Oder wie es Landrat Andreas Müller ausdrückte. „Es wäre ja schon eine Überraschung, am Ende nicht die beiden nächsten Titel feiern zu dürfen...“