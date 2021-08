EJOT-Team ist wieder auf Titelkurs

Nürnberg. Endlich wieder so richtige Triathlon-Atmosphäre mit Zuschauern an der Strecke verspüren durfte das EJOT-Team TV Buschhütten beim ersten ersten Bundesliga-Gastspiel in Nürnberg. Obendrein durfte auch gejubelt werden, denn sowohl die Damen als auch die Herren erkämpften sich den Team-Erfolg, womit die Damen ihre führende Rolle im Bundesliga-Klassement weiter ausbauten und die Herren den Sprung auf Tabellenplatz eins schafften.

Nach den Rennen in Berlin und Potsdam stand das Team gehörig unter Druck. Die Zielvorgabe war daher klar und die Mannschaften setzten es eins zu eins um. Sie fahren nun mit der besten Ausgangsposition zum abschließenden Rennen nach Saarbrücken. Die Frauen siegten mit Platzziffer zehn, die Männer mit 19.

Dominanz der Frauen

Ein geschlossener Teamauftritt war ausschlaggebend für den ausgiebigen Jubel des Titelverteidigers am Nürnberger Hauptmarkt. Anthony Pujades imponierte zudem mit dem Bundesliga-Tagessieg. Mark Devay als Fünfter, Stefan Zachäus als Sechster, Simon Westermann als Siebter und Jørgen Gundersen, der ebenso wie Zachäus erstmals das rote EJOT-Dress überstriff, als 16., sorgten für die souveräne Darbietung im Frankenland.

Die siegreichen Frauen des EJOT-Teams TV Buschhütten auf dem Nürberger Hauptmark (von links): Lisa Tertsch, Sara Vilic, Zsanett Bragmayer und Annika Koch.

Noch dominanter erwiesen sich wie schon in Potsdam die Frauen, die souverän Platz eins und somit 20 Punkte einheimsten. Lisa Tertsch finishte als Zweite, Zsanett Bragmayer debütierte als Dritte, Annika Koch belegte einen Rang fünf und Sara Vilic wartete mit dem achten Platz auf. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Triathlon Potsdam wurde um einen Punkt und zwölf Platzziffern ausgebaut.

Lediglich Annika Koch musste beim Schwimmen abreißen lassen und ging mit etwa 20 Sekunden Rückstand auf die erste Radgruppe auf die 20-Kilometer-Strecke. In der der ersten Gruppe machten Lisa Tertsch, Zsanett Bragmayer und Sara Vilic Tempo, da in der zweiten Radgruppe zwei Potsdamerinnen steckten. Mit 38 Sekunden Rückstand auf die Laufstrecke gegangen, zündete Annika Koch bei ihrem zweiten EJOT-Einsatz den Turbo und rollte mit der drittbesten Laufzeit nach Siegerin Jolanda Annen (Triathlon Potsdam) und Tertsch die Konkurrenz von hinten auf. Am Ende sprang mit Platz fünf ihr bisher bestes Bundesliga-Resultat heraus.

Taktik ist aufgegangen

„Es war toll mal wieder Zuschauer zu haben“, so Lisa Tertsch im Ziel. „Wir wollten den Teamsieg holen, das haben wir geschafft.“ Und Theresa Baumgärtel, die Sportliche Leiterin ergänzt: „Der Teamsieg bedeutet uns sehr viel. Wir gehen mit voller Motivation ins letzte Rennen.“

Die jubelnden Männer des EJOT-Teams nach der Zielankunft (von links): Simon Westermann, Stefan Zachäus, Mark Devay, Jørgen Gundersen und Anthony Pujades

Auch bei den Männern ging die Renntaktik voll auf. Mark Devay kam nach 8:41 Minuten als Erster aus dem 16 Grad kalten Wöhrder See, zwei Sekunden später folgte Pujades. Gundersen wurde Dritter der Scvhwimmwertung. Stefan Zachäus und Simon Westermann, kamen nach 9:17 Minuten aus dem Wasser. Das Hylo-Team Saarbrücken trat auf den fünf Runden der Radstrecke enorm in die Pedale, um den nach dem Schwimmen lediglich auf Platz 31 geführten Teamkollgen Lasse Priester (9:22 Minuten) wieder an die erste Gruppe heranzuführen, was auch gelang. Eine etwa 20-köpfige Gruppe nahm nahezu zeitglech den letzten Part des Kurz-Triathlons auf sich. Auf der Laufstrecke, die vom Wöhrder See zum Hauptmarkt führte, versuchte Priester gleich zweimal Pujades abzuhängen. Der wusste, dass er in der letzten Kurve vorne liegen musste, um das Rennen zu gewinnen. Dieser Matchplan ging auf.

Jungs Kompliment

Sportdirektor Rainer Jung fügt an: „Alle haben einen sehr guten Job gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir die Team-Meisterschaften 19 und 20 nach Buschhütten holen wollen.

Auch zur Vergabe des Triathlons in die zweitgrößte Stadt Bayerns äußerte sich Jung: „Ich möchte ein Kompliment an die Organisatoren aussprechen, die in diesen Zeiten und diesen Rahmenbedingungen in Zeiten der Pandemie Bundesliga-Rennen organisieren.“

In den kommenden knapp drei Wochen bereitet sich das EJOT-Team nun intensiv auf den hoffentlich krönenden Saisonabschluss in Saarbrücken vor.

