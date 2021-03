Pass in die Gasse.

Pass in die Gasse #268 Eitel und maßgeschneidert vom Scheitel bis zur Sohle

Eine gute Sache unterstützen, um sich selbst zu inszenieren. Bei all der Kritik um den DFB stößt unserem Kolumnisten eines ganz besonders auf.

Die Selbstinszenierung im Fußball ist ein viel diskutiertes Thema dieser Tage. Vor dem Spiel gegen Island posierte die DFB-Elf mit schwarzen T-Shirts und dem Aufdruck „Human Rights“,um auf die Einhaltung der Menschenrechte bei der WM in Katar hinzuweisen. Einen Tagspäter strahlte der DFB dann ein Making-Of-Video der Shirts aus, wie Joshua Kimmich und Co. die einzelnen Buchstaben in perfekt ausgestrahltem Licht malten. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten, Marketing mit Menschenrechten lautete die nachvollziehbare Anklage.

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft stehen zusammen und bilden den Schriftzug "Human Rights". Foto: Tobias Schwarz / dpa

Das Beispiel offenbart nicht nur einen perfiden Umgang mit Solidarität und Ethik, sondern auch eine desolate Selbstwahrnehmung. Das offenbar Gute ist nicht gut, sondern bloß Teil einer PR-Kampagne. Im Kleinen stelle man sich vor, wie ein Fußballverein aus Wittgenstein zum Beispiel für eine gute Sache Geld sammelt und spendet, nur um sich selbst mit Kalkül im Rampenlicht der sozialen Medien zu bräunen.

Fehlende Selbstreflektion

Die Kunst experimentiert seit Jahrhunderten mit der Darstellung des Ichs. Die Selbstporträts von Dürer, van Gogh oder Picasso sind mal auf der Suche nach dem Ich, sind mal Momentaufnahme oder aus der Sehnsucht nach Unsterblichkeit heraus entstanden. Alles dabei ist Selbstreflektion. Das Making-Of des DFB erfüllt nichts von all dem, hier ist das Ich eitel und maßgeschneidert vom Scheitel bis zur Sohle. Viele kommentierten das mit den Worten, der DFB habe mal wieder „nichts verstanden.“ Doch es ist viel schlimmer. Sie haben es verstanden,nur eben als Strategie. Das ist das wirklich Ekelhafte.

