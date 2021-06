Einsame Höhenjagd endet bei 1,98-Metern

Wilsndorf. Elias Dickel von der LG Wittgenstein kratzt in Wilnsdorf an einer neuen Saison-Bestleistung.

Elias Dickel von der LG Wittgenstein kratzte beim zweiten Wilnsdorfer Hochsprung-Meeting erneut an einer Saison-Bestleistung.

Der amtierende Deutsche Jugendmeister im Hochsprung nutzte als einziger Leichtathlet aus den Reihen der LG Wittgenstein auch in diesem Jahr wieder die Startmöglichkeit im benachbarten Siegerland. Leider stellte sich dem Birkefehler im Sportplatz Höhwäldchen kein Konkurrent in seiner Altersklasse der männlichen Jugend U18. – so war er gezwungen, quasi gegen sich selbst anzutreten. Als er seine gewählte Einstiegshöhe von 1,80-Metern mühelos im ersten Versuch übersprang, waren die jüngeren Jahrgänge bereits ausgeschieden. Für die folgenden 1,85-Meter und 1,88-Meter erlaubte sich Dickel jeweils zwei Anläufe, während die Latten-Überquerung bei 1,91-Metern prompt im ersten Ansatz passte. Als die 1,94 aufgelegt wurden, machte es der Birkelbacher dann spannend, da er die Höhe erst im dritten Versuch abhaken konnte. Seine Zielsetzung, in dieser Saison erstmals die 1,98-Meter zu springen, konnte er in Wilnsdorf indes noch nicht umsetzen.

Für Dickel geht es zurzeit Schlag auf Schlag: Bereits am kommenden Wochenende ist der nächste Wettkampf-Einsatz geplant. Nach den fünf Wettbewerben in der aktuellen Freiluft-Saison, bei denen er ganz gezielt den Fokus auf den Hochsprung gelegt hat, wird der Wittgensteiner diesmal seine Form auch in anderen Disziplinen testen und dabei auf Weitenjagd gehen.

