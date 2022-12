Fußball-Kreisliga B Einheit des FC Ebenau wankt auch in der Mega-Krise nicht

Elsoff/Beddelhausen/Schwarzenau. Der FC Ebenau hat erst einen Sieg, verlängert aber mit Trainer Daniel Spies. Zudem geben fast alle Spieler die Zusage für die neue Saison.

Für die Fußballer vom FC Ebenau hätte die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B wohl kaum schlechter laufen können. Nach fünfzehn gespielten Partien belegt die Mannschaft mit nur einem Sieg und gerade einmal sechs Zählern auf dem Konto den letzten Tabellenplatz. Bei acht Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze macht einzig der Umstand Hoffnung, dass es vermutlich nur zwei sportliche Absteiger gibt. Der Abgang wichtiger Stammkräfte, eine Verletztenmisere und die fehlende Konstanz in den Leistungen wurden bereits in der jüngeren Vergangenheit als Auslöser für die prekäre Situation festgemacht.

Doch inmitten dieser ganzen Abwärtsspirale hat der Verein das Heft des Handelns in die Hand genommen und die Zukunft seiner ersten Seniorenmannschaft weitestgehend geklärt. Hatte man sich im April von Ex-Trainer Boris Jonjic aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs getrennt und die Position durch Daniel Spies mit einem Mann aus den eigenen Reihen besetzt, gilt ein erneuter Trainerwechsel trotz einer noch größeren Krise in dieser Saison als ausgeschlossen.

Ebenaus Vorsitzender Bernd Schneider erklärt: „Wir sind uns ganz sicher, dass Daniel der richtige Mann für diese Position ist.“ Er konkretisiert: „Er hat es mit den ganzen Verletzten nicht einfach, aber er kennt alle Spieler und bringt ohne Zweifel ein sehr gutes Verständnis von Fußball mit.“

Der ausschlaggebende Punkt für Spies hohes Standing bei seinen Vorstandskollegen liegt aber auch noch in einem anderen Bereich so Schneider: „Er wird von allen Spielern der Mannschaft respektiert. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass er ja auch selbst noch kickt. Aber die Jungs finden eine gute Balance zwischen Fußballtraining und Freundschaft.“ Dementsprechend wird der erfahrene Defensivallrounder auch zukünftig den Trainerstuhl im Edertal besetzen, dies bestätigte Spies zuletzt auch selbst: „Da sind alle Gespräche gelaufen und ich werde auch in der nächsten Saison definitiv die Mannschaft trainieren.“

Dass dies bei seinen Mitspielern gut ankommt, kann man den Worten Schneiders entnehmen: „Dass die Mannschaft für die kommende Saison und ligaunabhängig fast vollständig zugesagt hat spricht für das Team und auch Daniel.“ Während andere Mannschaften oftmals am über mehrere Jahre andauernden Kampf um den Klassenerhalt zerbrechen, scheint man also beim FC Ebenau noch enger zusammenzurücken, als es der eingeschworene Haufen aus dem Eder- und Elsofftal schon zuvor tat.

Die Freude darüber ist dem Vorsitzenden durchaus anzumerken: „Ich bin sehr froh, dass wir frühzeitig bei dieser wichtigen Personalie Klarheit haben und das trotz der momentanen sportlichen Situation.“ Das könnte sich positiv auf die Mannschaftsentwicklung über die Winterpause hinaus auswirken, denn die dort zu erwartende Vorbereitung wird ausschlaggebend für den sportlichen Erfolg der Ebenauer sein.

März ist Monat der Wahrheit

Im März wartet mit Spielen gegen die Sportfreunde Birkelbach II, den TuS Johannland, den SV Dreis-Tiefenbach und den VfB Banfe nämlich ein Monat der Entscheidung auf die Spies-Elf. Und auch am kommenden Sonntag wird der Mannschaft, sollten es die Witterungsbedingungen zulassen, noch einmal alles abverlangt, denn dort steht ebenfalls ein Sechs-Punkte-Heimspiel gegen den Tabellenzwölften, die SpVg. Bürbach II an.