Die Verlegung der Olympischen Spiele hat die Jahresplanung der größten Sportasse durchkreuzt – auch die von Andrey Likhovitskiy. Der 33-Jährige Kunstturner aus Biedenkopf, der als Jugendtrainer der KTV Obere Lahn auch den Wittgensteiner Nachwuchs betreut, ist für die Spiele in Tokio für Weißrussland qualifiziert und muss seine Planungen nun auf eine bestmögliche Leistung ein Jahr später ausrichten. Der gebürtige Russe hat seine stärksten Geräte am Pauschenpferd, Barren und Reck – hier will er im Herbst auch wieder für die KTV Obere Lahn in der 3. Bundesliga an den Start gehen.

Andrey Likhovitskiy, hier beim Finale der Deutschen Turnliga im Dezember 2018, muss derzeit auf das Pauschenpferd verzichten. Immerhin einen Pauschenpilz hat er im Wohnzimmer unterbringen können. Foto: Florian Runte

Frage: Herr Likhovitskiy, was denken Sie über die Entscheidung, die Olympischen Spiele zu verlegen?

Andrey Likhovitskiy: „Ich bin nicht traurig. In dieser Situation ist es eine gute Nachricht gewesen. Viele Sportler haben nur auf die Nachricht von Thomas Bach gewartet. Wir Sportler mussten uns vorbereiten, hatten aber auf einmal keine Halle mehr. Das ist ein Problem. Wenn die Spiele in einem Jahr sind, können wir jetzt die Kontaktsperre durchziehen, gesund bleiben und uns dann vorbereiten. Das ist auf jeden Fall besser.“

In Nordrhein-Westfalen dürfen Kadersportler, anders als in anderen Bundesländern, nicht auf die Sportanlagen. Wie ist die Situation in Hessen?

„Wir haben versucht eine Einzelgenehmigung vom Landkreis zu bekommen, aber keine erhalten. Das akzeptieren wir.

Ich habe überlegt, zuhause ein Pauschenpferd aus der Halle aufzubauen, aber ich habe kein so großes Zimmer. Es passt immerhin ein Pauschenpilz, auf dem ich Kreisflanken und Handstütz machen kann. Trotzdem wird die Leistung nachlassen.“

Wie gestalten Sie nun ihr Training?

„Jetzt suche ich danach, wie ich aus dieser Situation vielleicht ein Plus ziehen kann. Das reine Krafttraining steht normalerweise etwas hintenan, wenn ich in der Halle viel an den Geräten bin. Jetzt habe ich viel Zeit dafür: Zwei Stunden am Vormittag, eine oder eineinhalb am Nachmittag. Trotzdem hoffe ich, dass die Quarantäne schnell vorbeigeht.“

In Weißrussland findet der Sportbetrieb noch normal statt. Haben Sie darüber nachgedacht, dorthin zu fliegen?

„Ja, es war eine Option. Aber meine Frau hätte nicht mitfliegen können und wir möchten in dieser Situation zusammen bleiben, denn man weiß nicht, was noch alles passiert. Es hätte ja sein können, dass sich dort in zwei Wochen alles ändert und ich plötzlich nicht zurück kann.“

Können Sie das verstehen, dass Weißrussland als einziges Land in Europa den Betrieb aufrecht erhält?

„Ich bin kein Professor, ich kann nicht sagen, was das richtige ist. Ich glaube schon, dass der reduzierte Kontakt richtig ist, wo jetzt so viele krank sind. Es ist allerdings nicht ganz richtig, dass es in Weißrussland gar keine Maßnahmen zur Eindämmung gibt. Nach dem Weltcup in Baku, der Anfang März stattgefunden hat, konnte ich nach der Rückkehr ganz normal nach Hause gehen. Die restliche Mannschaft, die nach Weißrussland zurückgekehrt ist, musste nach der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne.“

Gilt Ihre Olympia-Qualifikation, die Sie im Oktober geschafft haben, auch 2021 noch? Dann liegen ja fast zwei Jahre dazwischen.

„Ich hoffe und glaube auch, dass es so sein wird. Sehr viele Turner haben sich diese Qualifikation erarbeitet, warum sollten sie das noch einmal tun müssen.

Und viele große Wettkämpfe, bei denen ein direkter Vergleich gegeben ist, gibt es in diesem Jahr nicht. Es gibt keine Weltmeisterschaft, nur eine Europameisterschaft im Herbst und ein paar Weltcups – mehr nicht. Deswegen denke ich, dass es bei den Qualifikationen bleibt. Wir haben von der FIG aber noch keine Nachricht bekommen und warten darauf.“

Sie zählen mit 33 Jahren zu den ältesten Turnern, die die Quali geschafft haben. Ist die Verschiebung für Sie ein Nachteil?

„Ein Jahr später, das ist kein Problem. Wenn ich fleißig bin, kann ich mich vielleicht noch verbessern.“

Wie lange wird Ihre Karriere denn noch weitergehen?

„Ich überlege noch und muss immer hören, was mein Körper sagt. Wenn er sagt: ,Fertig, Andrey fertig’ – dann muss ich aufhören. Ich denke, diese Olympischen Spiele werden meine letzten sein. Danach wird es schwierig, international weiter vorne mitzuhalten. Dann turne ich vielleicht nur noch für die KTV Obere Lahn in der Bundesliga.“

2014 war eine Einbürgerung stellen könnten, wozu es damals aber nicht gekommen ist. Möchten Sie dies immer noch?

„Ich lebe hier über sieben Jahre, arbeite hier und ich habe alle Prüfungen für einen deutschen Pass geschafft. Zunächst möchte ich aber bei den Olympischen Spielen starten – und wenn ich einen deutschen Pass bekäme, müsste ich den weißrussischen abgeben. Dann könnte ich in Tokio nicht starten. Also warte ich jetzt. Wenn ich den Pass bekommen würde, wäre das gut für unsere Mannschaft in der Bundesliga, denn dann können wir einen anderen Turner [auf der Ausländerposition, Anm. d. Red.] einsetzen.“

Das klingt, als würden Sie fest eine Zukunft in der Region planen.

„Ja, ich bin gerne hier und ein, zwei Jahren gibt es hier vielleicht schon die neue, größere Turnhalle.

Vielleicht wird die Leistung dann noch besser, vielleicht bekommen wir irgendwann noch eine zweite Trainerstelle. Ich hoffe, dass wir hier im Turnzentrum immer weiter Fortschritte machen. Der Plan des Vereins ist gut – und wir haben ja jetzt schon einen Jungen im D-Kader und vier andere im Landeskader.“