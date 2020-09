Ein Testspiel kann keine Generalprobe sein

Kurz vor dem Saisonstart entspringen aus den letzten Testspielen Besorgnis oder Vorfreude. Doch die wahre Generalprobe ist eine andere.

Wenn es kurz vor dem Start in die neue Saison zum letzten Testspiel kommt, wird gerne von einer „Generalprobe“ gesprochen oder geschrieben. Und wie der SV Feudingen eben jene Probe bei Aue-Wingeshausen jüngst mit 1:4 „verpatzte“, so sehr „glückte“ sie den Sportfreunden Edertal beim 4:1-Sieg in Ebenau. Doch was heißt das schon?

Geringe Aussagekraft

Schauen wir in Kunst und Kultur, hat eine erfolgreiche Generalprobe vor allem auf den Bühnen von Theatern, Opern und Konzerthäusern einen eher schlechten Ruf. Da heißt es im abergläubischen Sinne, dass erst eine misslungene Generalprobe eine gute Premiere beschert. Deshalb entfällt unter den Beteiligten bei Gelingen auch der Applaus, um kein Unglück heraufzubeschwören. Und weil auch ein Fußballspiel eine Form von kurzweiliger Performance ist, sollte Edertal besser nicht zu lange zum Applaus ausholen. Man könnte gar meinen, dass besonders eine Generalprobe so wenig aussagt wie keine andere Probe.

Um diesem Strudel aus Aberglaube und Schicksal zu entkommen, sollten sich die Wittgensteiner Vereine besser auf den einzig wahren Gradmesser konzentrieren: das Abschlussspiel im letzten Training. Der Klassiker, der Stimmung und Engagement im Team für jeden Trainer erst greif- und hörbar macht. Wer sich da versteckt, hat auch Sonntag nichts in der Startelf verloren. Das Abschlussspiel im letzten Training vor einem Pflichtspiel ist daher viel mehr Generalprobe als ein Testspiel. Doch weil so ziemlich jeder Fußballer abergläubisch ist, sagt das natürlich niemand.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.