Ein Rennen, von dem Timo Böhl lange zehren kann

Platz zwei beim Saisonhöhepunkt: Dies kann sich sehen lassen für Timo Böhl. Wobei Saisonhöhepunkt in Anführungszeichen zu setzen ist: Es war nämlich der erste und einzige Triathlon für den Bad Berleburger im Corona-Jahr, in dem fast alle Veranstaltungen des Ausdauer-Dreikampfs ausfallen.

Timo Böhl beim „Steiraman“

Nicht jedoch der „Steiraman“, die zweite Auflage des Extrem-Triathlons in der österreichischen Steiermark, bei dem Böhl als Titelverteidiger antrat und sich entsprechend gut präsentieren wollte. Dies gelang: Vom Sieger, dem Lokalmatadoren Christian Haas, bekam der 32-Jährige nach 3:12:44 Stunden über 1 km Schwimmen, 36 km Radfahren und 11 km Laufen zwar zehn Minuten Rückstand aufgebrummt. „Ich bin aber voll zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Böhl, der den Rest des auf 100 Starter gedeckelten Feldes in Schach hielt. Drei Minuten betrug der Vorsprung zu Platz drei.

Wanderer wundern sich

Die Abstände lassen es schon erahnen: Es war eine Veranstaltung, die den Titel Extrem-Triathlon zurecht trug. Normal lief das Schwimmen mit tausend Metern in der grünen Lagune („Mateschitz’ Badeparadies“), doch dann folgte so etwas wie ein Bergzeitfahren: mit einer flachen ersten Hälfte und mit rund 1000 Höhenmetern Steigung auf 16 Kilometern im zweiten Teil.

Extrem-Triathlon: Beim Steiraman-Triathlon geht es für Timo Böhl und Co. bis auf 2300 Meter Höhe hinauf – mit einem 11-Kilometer-Lauf durch die Geröllfelder auf den Bergrücken. Foto: PRIVAT

Und dann folgte ja noch die Laufstrecke im Hochgebirge, wo es über drei Gipfel auf Höhen von über 2300 Meter ging, wo sich noch einmal rund 1000 Höhenmeter summierten. „Das war reines Trailrunning, in den Geröllfeldern war manchmal nur Kraxeln nötig“, schildert Böhl den Lauf: „Das war schon gefährliches Gelände, es war auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit nötig.“ Der Bad Berleburger stürzte auf einen Fels, kam aber mit Abschürfungen davon. Die Wanderer, die auf den Gipfeln des Kreiskogels und des Scharfen Ecks unterwegs waren, staunten nicht schlecht über die Sportler, die wie vom Teufel gejagt über die Höhenzüge rannten.

Neben dem Resultat gibt es zwei weitere Aspekte, unter denen Timo Böhl lange von diesem Triathlon wird zehren können. Erstens: Es war ein Kampf, der trotz aller körperlicher Schmerzen mit Wonne für die Augen verbunden war. „Du fährst flach unter der Nebeldecke, fährst in der Steigung in die Suppe hinein kommst oben bei Sonne und blauem Himmel wieder hinaus“, schildert Böhl den Verlauf des Radfahrens, dem der Lauf mit Blick über die Höhen der Alpen und hinab auf die Wolken- bzw. Nebelfelder folgte. „Das ist unbezahlbar.“

Konkurrenz eingesammelt

Zweitens: Wegen Corona fand der Triathlon als Intervallstart mit 15 Sekunden Abstand je Athlet statt, was für Böhl eine ganz neue Erfahrung war. Weil die Startnummernverteilung nach vorherigen Schwimmleistungen erfolgte, startete der Bad Berleburger an Position 34 ein persönliches Jagdrennen. In seiner schwächsten Disziplin, dem Schwimmen, holte er zwei Konkurrenten ein.

„Ballern“ auf der Ebene: Timo Böhl beim Steiraman-Triathlon in der Steiermark. Foto: Privat

Den Radsplit brachte er mit einem normalen Straßen- statt mit einer Zeitfahrmaschine hinter sich. „Am Berg kannst du mit den dicken Gängen eines Triathlonrades nichts werden. Im Flachen habe ich stellenweise die Arme auf den Lenker gelegt“, begründet Böhl seines Strategie, mit der er „15 bis 20 weitere“ Männer passierte. Im Ziel hatte er dank der Laufbestzeit nur noch zwei andere Starter vor sich. „Da wusste ich zumindest, dass ich unter den ersten drei bin. Aber es war schon schwierig, nie zu wissen, wo man im Rennen gerade steht.“

Wettkampfhärte fehlt

Eine Standortbestimmung nach Monaten des reinen Trainings war der „Steiraman“ natürlich, wenngleich die Zeit gegenüber 2019 wegen einer leicht veränderten Strecke keine Aussagekraft hatte. „Ich habe aber mehr Watt getreten und war im Schnitt 0,5 km/h schneller“, weiß Böhl, der es als Lohn für seine enormen Umfänge sieht, die er gegenüber 2019 noch einmal steigerte. „Quantitativ habe ich in allen Disziplinen mehr gemacht“, sagt Timo Böhl mit Blick auf sein Trainingstagebuch: „Auf dem Rad habe ich 8.000 Kilometer in 2019 gefahren. Jetzt sind es schon 10.000.“

Möglich war dieses Plus auch, weil keine Wettkämpfe stattfanden. „Da musste ich auf nichts Rücksicht nehmen und musste weniger auf die Regeneration achten“, sagt Böhl, der für die fehlende Wettkampfhärte nicht nur sprichwörtlich büßen musste: „Der Muskelkater an den Tagen nach dem Steiraman hat mir gezeigt, dass da schon was fehlte.“